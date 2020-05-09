Зеленський випустив звернення до українців до 9 травня

Тимур Григоренко Політика 11:27, 9.05.2020 Оновлено: 11:39, 9.05.2020

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців на 9 травня в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Звернення опублікувала прессслужба ОПУ. Далі приводимо текст повністю:

"Дорогі громадяни!

75 років тому ми здобули перемогу над нацизмом. Знадобилося ще 46 років, щоб ми здобули незалежну Українську державу. І сьогодні вже шостий рік поспіль ми її захищаємо.

Сьогодні я оголошую про проєкт меморіальних символів. У межах нього ми хочемо встановити в Україні чотири дзвони. Вчора я був на Луганщині, біля селища, де у 42-му році почалося звільнення України. І там буде встановлено перший дзвін – Дзвін Пам’яті.

Зараз я на Закарпатті, поруч із місцем, де завершилося вигнання загарбників. Тут буде встановлено Дзвін Перемоги.

Ми віримо і зробимо все, щоб обов’язково настав день, коли буде встановлено ще два дзвони: Дзвін Миру в Донецьку та Дзвін Єдності – у Сімферополі.

І в мить, коли в Україні настане мир і ми повернемо своїх людей і свою землю, чотири дзвони одночасно сповістять про цю знакову подію в історії України.

І кожний їхній удар закарбує в нашій свідомості: "Пам’ятаймо, що єдність – це запорука нашого миру та нашої перемоги".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання.

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