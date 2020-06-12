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12 червня • оновлено в 17:53
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Зеленський випустив новий ролик після поїздки на Чернігівщину

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Президент України Володимир Зеленський опублікував нове відео про свою робочу поїздку до Чернігівської області.

Ролик глава держави виклав на своїй сторінці в Facebook. При цьому гарант висловив бажання частіше відвідувати регіон.

"Чернігівщино, сподіваюся, в майбутньому бачитимемося частіше. У вас чудовий край, якому потрібно дати ще більше сприятливих умов для розвитку", – йдеться в повідомленні.

Зеленський в Чернігові

Зеленський в Чернігові

Нагадаємо, що 10 червня президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Чернігівської області. В ході поїздки глава держави відвідав Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (Чернігівський ОЦЕМД і МК) Чернігівської облради, де триває реконструкція в рамках національної програми "Велике будівництво".

Відзначимо, що Зеленського під час робочої поїздки до Чернігова супроводжував величезний кортеж автомобілів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернігові президент України Володимир Зеленський після штрафу за порушення карантину опублікував Селфі в захисній масці.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Чернігів
Тег
Офіс президента
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