Зеленський вилікувався від коронавірусу і вийшов на роботу

Президент України Володимир Зеленський вилікувався від коронавірусу.

Як сказав він у відеозверненні в Facebook, тест на COVID-19 показав негативний результат (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Настрій бадьорий, температура 36,6. Сам я позитивний, тому що тест негативний", – заявив Зеленський.

Він додав, що вже вийшов на роботу в Офіс президента у звичайному режимі.

"Маємо розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо, і все це разом дає нам надію", – зазначив глава держави.

Cкрін Facebook

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