Зеленський вилікувався від коронавірусу і вийшов на роботу
Президент України Володимир Зеленський вилікувався від коронавірусу.
Як сказав він у відеозверненні в Facebook, тест на COVID-19 показав негативний результат (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Настрій бадьорий, температура 36,6. Сам я позитивний, тому що тест негативний", – заявив Зеленський.
Він додав, що вже вийшов на роботу в Офіс президента у звичайному режимі.
"Маємо розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо, і все це разом дає нам надію", – зазначив глава держави.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент Володимир Зеленський і глава ОП Андрій Єрмак заявили про зараження коронавірусом 9 листопада.
18 листопада Зеленський розповів, що отримав другий позитивний тест на коронавірус.
23 листопада тест Єрмака на COVID-19 показав негативний результат.