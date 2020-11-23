Зеленський вилікувався від коронавірусу і вийшов на роботу
Президент України Володимир Зеленський вилікувався від коронавірусу.
Як сказав він у відеозверненні в Telegram, тест на COVID-19 показав негативний результат.
"Настрій бадьорий, температура 36,6. Сам я позитивний, тому що тест негативний", – заявив Зеленський.
Він додав, що вже вийшов на роботу в Офіс президента у звичайному режимі.
"Маємо розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо, і все це разом дає нам надію", – зазначив глава держави.
Новина оновлюється...