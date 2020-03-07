Зеленський звинуватив Макрона в грі на два фронти

Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість з приводу спроб президента Франції Еммануеля Макрона відновити відносини з Росією.

За його словами, лідер Франції та канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримують Україну. Однак його турбують зусилля одного з лідерів "нормандської четвірки", пише газета The Guardian.

"Не можна грати тут на два фронти", – сказав Зеленський в інтерв'ю.

Видання уточнює, що повна версія інтерв'ю буде оприлюднена незабаром.

Макрон і Зеленський gazeta.ru

Як писав OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський вийде з "мінського процесу", якщо глава РФ Володимир Путін не припинить війну на Донбасі за рік.

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