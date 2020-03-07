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7 березня • оновлено в 14:07
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Зеленський звинуватив Макрона в грі на два фронти

5.9т
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Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість з приводу спроб президента Франції Еммануеля Макрона відновити відносини з Росією.

За його словами, лідер Франції та канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримують Україну. Однак його турбують зусилля одного з лідерів "нормандської четвірки", пише газета The Guardian.

"Не можна грати тут на два фронти", – сказав Зеленський в інтерв'ю.

Видання уточнює, що повна версія інтерв'ю буде оприлюднена незабаром.

Макрон і Зеленський

Макрон і Зеленський

gazeta.ru

Як писав OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський вийде з "мінського процесу", якщо глава РФ Володимир Путін не припинить війну на Донбасі за рік.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Володимир Зеленський Еммануель Макрон
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Когда речь о транзите нефти и газа российского, о торговле с Россией, для укроини это не игра на два фронта. А Макрону низзззяяя!
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Булыкин Юрий
Булыкин Юрий
Бедный Макрон! Опять ему от Зеленского досталось!
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