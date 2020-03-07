Зеленський звинуватив Макрона в грі на два фронти

Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість з приводу спроб президента Франції Еммануеля Макрона відновити відносини з Росією.
За його словами, лідер Франції та канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримують Україну. Однак його турбують зусилля одного з лідерів "нормандської четвірки", пише газета The Guardian.
"Не можна грати тут на два фронти", – сказав Зеленський в інтерв'ю.
Видання уточнює, що повна версія інтерв'ю буде оприлюднена незабаром.
Макрон і Зеленський
gazeta.ru
Як писав OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський вийде з "мінського процесу", якщо глава РФ Володимир Путін не припинить війну на Донбасі за рік.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся