Зеленський виключив Єрмака з наглядової ради "Укроборонпрому": хто його замінить
Президент України Володимир Зеленський виключив главу Офісу президента Андрія Єрмака зі складу наглядової ради державного концерну "Укроборонпром", у який він був включений тільки в жовтні 2019 року.
Відповідні зміни були затверджені указом глави держави №242/2020 від 19 червня 2020 року. Документ опублікований на його офіційному сайті.
Згідно з ним, до наглядової ради "Укроборонпрому" було включено першого віцепрезидента Національної академії наук України, ексдиректора Національного інституту стратегічних досліджень (2014-2019 рр.) Володимира Горбуліна.
За словами заступника гендиректора концерну Мустафи Найєма, Горбулін стане "одним із кураторів та ідеологів реформи галузі". На своїй сторінці у Facebook він наголосив, що це не просто формальність – відповідного призначення команда чекала ще з лютого.
"Блискучий аналітик із колосальним досвідом роботи в сфері безпеки, починаючи від розробки і виробництва озброєнь та військової техніки і закінчуючи багаторічною роботою у Раді національної безпеки й оборони", – охарактеризував Найєм Горбуліна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник "Укроборонпрому" Мустафа Найєм запропонував ліквідувати державний концерн у нинішньому вигляді й створити на його основі шість корпорацій різної спеціалізації.