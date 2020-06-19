Зеленський виключив Єрмака з наглядової ради "Укроборонпрому": хто його замінить

Президент України Володимир Зеленський виключив главу Офісу президента Андрія Єрмака зі складу наглядової ради державного концерну "Укроборонпром", у який він був включений тільки в жовтні 2019 року.

Відповідні зміни були затверджені указом глави держави №242/2020 від 19 червня 2020 року. Документ опублікований на його офіційному сайті.

Згідно з ним, до наглядової ради "Укроборонпрому" було включено першого віцепрезидента Національної академії наук України, ексдиректора Національного інституту стратегічних досліджень (2014-2019 рр.) Володимира Горбуліна.

Володимир Горбулін став членом наглядової ради "Укроборонпрому" (Facebook Мустафи Найєма)

За словами заступника гендиректора концерну Мустафи Найєма, Горбулін стане "одним із кураторів та ідеологів реформи галузі". На своїй сторінці у Facebook він наголосив, що це не просто формальність – відповідного призначення команда чекала ще з лютого.

"Блискучий аналітик із колосальним досвідом роботи в сфері безпеки, починаючи від розробки і виробництва озброєнь та військової техніки і закінчуючи багаторічною роботою у Раді національної безпеки й оборони", – охарактеризував Найєм Горбуліна.

Указ президента про наглядову раду держконцерну "Укроборонпром" (Сайт президента України)

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник "Укроборонпрому" Мустафа Найєм запропонував ліквідувати державний концерн у нинішньому вигляді й створити на його основі шість корпорацій різної спеціалізації.