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14 вересня • оновлено в 00:00
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Зеленський вийшов на сцену "Кварталу 95" і станцював з Кошовим: опубліковані відео

10.3т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський під час форуму YES в Києві піднявся на сцену до акторів "95 Кварталу".

Це сталося на закритій частині форуму ввечері 13 вересня, передає кореспондент OBOZREVATEL.

Так, "Квартал", який виступав англійською мовою, представив у своїх номерах пародії на Юлію Тимошенко і самого Зеленського, якого грав новий актор студії.

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В один з моментів Зеленський піднявся на сцену, почавши також пародіювати самого себе. Крім того, президент встиг станцювати з Євгеном Кошовим.

Нагадаємо, OBOZREVATEL уважно стежив за форумом YES в Києві, де також виступив президент України Володимир Зеленський з рядом важливих заяв.

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Тема
Форум YES
Особи
Володимир Зеленський Євген Кошовий Юрій Великий
Місце
Україна Київ
Тег
95 Квартал
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ностальджи...
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Харченко Александр
Харченко Александр
Мерзкое зрелище. Клоун. как и алкаш, неизлечим.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
да...это пипец...было бы смешно.если бы не так печально...на фронте гибнут наши воины...а тут-планы "сепаратного" мира и танцульки...
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