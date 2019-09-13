Зеленський вийшов на сцену "Кварталу 95" і станцював з Кошовим: опубліковані відео

Президент України Володимир Зеленський під час форуму YES в Києві піднявся на сцену до акторів "95 Кварталу".

Це сталося на закритій частині форуму ввечері 13 вересня, передає кореспондент OBOZREVATEL.

Так, "Квартал", який виступав англійською мовою, представив у своїх номерах пародії на Юлію Тимошенко і самого Зеленського, якого грав новий актор студії.

В один з моментів Зеленський піднявся на сцену, почавши також пародіювати самого себе. Крім того, президент встиг станцювати з Євгеном Кошовим.

Зеленський на закрітій части YES-2019 Вийшов на сцену до актора роли Зеленського в 95 Кварталі Юрія Великого. Смороду разом обігралі жартівліву сцену перед учасниками форуму.



До речі, актори Кварталу розігруються сцени англійською pic.twitter.com/XQ0yE4OmRi - 24 канал (@ 24tvua) September 13, 2019

На форумі YES Виступає "Вечірній Квартал" - Уперше англійською: Євген Кошовий жартує, что Зеленський перейшов працювати у "шоу-конкурент", а такоже Пригадай, что РІС на роботах Робін Райт - дивився "Санта-Барбару" в дітінстві, потім "Форест Гамп "у юності, тепер" Карткова будинок " pic.twitter.com/V7Pb9ooz2a - hromadske (@HromadskeUA) September 13, 2019

Нагадаємо, OBOZREVATEL уважно стежив за форумом YES в Києві, де також виступив президент України Володимир Зеленський з рядом важливих заяв.

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