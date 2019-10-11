Вчіться, дітки, як перебивається негативна інформповістка.

14 жовтня? Ветерани? Штайнмаєр? Провал комунікації? Новий Майдан? Богдан/Мендель? Коломойський?

Ні, ще тиждень всі будуть обсмоктувати вчорашні події в бургерні - як він виглядав, що їв, скільки витримав. Все, вони виграли цей раунд. Бо ж і справді, такого шоу не влаштовував ще ніхто. Та й успішно влаштовував, чого гріха таїти. Можна не сумніватися, що 14 жовтня вже не вистрілить.

Що ж, викликати хвилю хайпу і нею рулити Зе-команда вміє як ніхто - цього в них не забереш. Ось тільки хвиля може й накрити з головою. Але поки що вони на гребні. Ще буквально позавчора здавалося, що вже летять в безодню, але хоп - вдалий рух на політсерферній дошці, і вони знову летять на хвилі. Як не крути, але тактично Зеленський і Ко вміють діюти суперефективно. Щоправда, про стратегію можна сказати з точністю до навпаки, але наразі вони далеких завдань перед собою й не ставлять, про що вчора сам президент багато разів казав в різних формах.

Пресмарафон Зеленського Українська правда

Вчорашній день все ж таки виграв Зеленський - він подивився в очі більшості журналістів й отримав моральне право казати - "я все всім вже розповів". Й справді, розповідав 14 годин же. Не так важливо вже, що саме. Й на будь-які закиди він буде мати повне право сказати - та таким відкритим як я, не був ще ніхто. Й ніяких контрагрументів же.

Так що Зе - знову на коні. Правда, до перших наступних серйозних траблів, якими стануть голосування за землю та зустріч в Нормандському форматі. Але, повторюся, день в шаурмячній Зеленський може занести собі однозначно в плюс. Це якщо без емоцій і політичних вподобань.

Журналісти виступили іноді досить агресивним, але все ж таки тлом. Як я і прогнозував, ніяких шансів в такому форматі реально зачепити Зе не було. Наступної пресухи ми ще довго будемо чекати. Мендель ніхто не звільнить - "дєвачка" же нормально все розрулила.

Плюс можна не сумніватися, як б'ється в екстазі Зе-торсида. Мовляв, "красава, наш пацан, як всіх тих медіа-повій взув". Повірте, ніхто там не буде вчитуватися в багатогодинні розшифровки - їм важливий образ крутого пацана, який знову всіх зробив, та ще й нібито разом з ними. Ну, вони ж дивилися трансляцію. Тим більше, що пацан ще й увійшов в Книгу рекордів Гіннеса.

Так що Зеленський виривається вперед. Щоправда, тільки на півкорпусу. Та в політиці це - дуже багато.

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