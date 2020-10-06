Зеленський відзначив плюс переговорів з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з главою РФ Володимиром Путіним допомогли повернути нашій країні полонених українців.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю виданню Politico Europe, передає пресслужба ОПУ. Гарант зазначив, що переговорів в нормандському форматі недостатньо.

"Я вважаю, що повернення наших полонених, а сьогодні їх 140 (повернуто – Ред.) – цього б ніколи не сталося, якби у нас не було діалогу з президентом Путіним. Тільки в нормандському форматі – це не спрацьовує, цього не вистачає. У нас є питання, які не розглядалися в нормандської форматі. Це питання повернення наших моряків, гуманітарних складнощів у кримчан, які знаходяться в полоні, багато хто з них за гратами. Такі питання треба вирішувати з резидентом Росії", – пояснив Зеленський.

Також президент прокоментував отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. За його словами, спершу потрібно дочекатися офіційних результатів розслідування, перш ніж звинувачувати Путіна або кого-небудь в отруєнні.

"Весь світ сьогодні дуже уважно стежить за деталями результатами розслідування трагедії з Навальним, які повинен опублікувати німецька сторона. Ми повинні це побачити. Ми – як суспільство, ви – як журналіст, я – просто як людина, навіть не як президент, – щоб робити ті чи інші висновки щодо Навального, нам необхідні деталі", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна ніколи не зможе зупинити війну на Донбасі, якщо не буде говорити з владою країни-агресора Росії.