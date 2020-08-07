Зеленський відвідав "нульові позиції" в зоні ООС на Донбасі. Ексклюзивні фото

Олексій Тітофф Політика 11:42, 7.08.2020 Оновлено: 12:00, 7.08.2020

У п'ятницю, 7 серпня, президент України Володимир Зеленський відвідав "нульові позиції" на Донбасі в зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

Про це OBOZREVATEL повідомили джерела в Офісі президента. Зазначимо, що це вже другий день поспіль глава держави перебуває на передовій.

"За два дні він (Зеленський. – Ред.) проїде більш як 100 км по лінії розмежування. Учора (6 серпня. – Ред.) максимальна відстань до лінії розмежування була 400 метрів", – повідомив наш співрозмовник.

Президент Зеленський на Донбасі

Додамо, що раніше глава держави під час візиту в Донецьку область вручив нагороди Героям, які несуть службу в зоні ООС.

При цьому Зеленський після спілкування з військовими на Донбасі заїхав по солодощі в місцевий магазин.

Президент Зеленський на Донбасі в зоні ООС
Президент Зеленський у зоні ООС
Президент Зеленський і глава ОПУ Андрій Єрмак
Гільзи в зруйнованій будівлі на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що ідеального перемир'я на Донбасі доведеться трохи почекати.

Коментувати
Політика

Дивіться також

8 серпня відкриються врата між світами: що робити 08082020

До парламенту можуть потрапити чотири партії: опитування визначило лідерів

Зеленський внесе до Ради законопроєкт про підвищення мінімалки до 5000 гривень

Трон зашатался: у белорусов появился шанс стать хозяевами своего будущего

Помер тяжкохворий син Віктора Павліка