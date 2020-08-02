В ОПУ сказали, чим Зеленський відрізняється від інших президентів

Одна з головних відмінностей президента України Володимира Зеленського від його попередників у тому, що він "не боїться приймати рішення і ставити запитання".

Про це в інтерв'ю виданню "Страна" заявив політтехнолог, антикризовий радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Як сказав він, деякі колишні керівники держави "поводили себе так, ніби вони все знають".

"Зеленський не боїться визнати, що чогось не знає. Але коли він здасть перше, просте запитання, потім він поставить тобі вже більш професійне запитання, потім ще і ще. І коли всі вже будуть мовчати і вагатися, побоюючись прийняти рішення, він скаже: я приймаю рішення. Дасть логічне пояснення", – розповів співробітник ОПУ.

"Це відбувається не тільки на зустрічах, які стосуються криз – а на всіх зустрічах, на яких я був присутній", – зазначив він.

Подоляк також підкреслив, що у Зеленського "хороша менеджерська складова".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Подоляк розповів, чому президент переїхав на державну дачу в Конча-Заспі, а також хто вирішив виконати вимогу "луцького терориста".