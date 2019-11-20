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20 листопада • оновлено в 11:47
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Зеленський відреагував на загибель комбрига ЗСУ після гучного скандалу

3.1т
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Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив загиблого командира 128 гірничо-штурмової бригади ЗСУ Євгена Коростильова орденом Богдана Хмельницького.

Відповідний указ №853/2019 з'явився на офіційному сайті президента України, він датований 19 листопада.

Коростельов і Зеленський

Коростельов і Зеленський

"За особисті заслуги в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: нагородити орденом Богдана Хмельницького II ступеня Коростельова Євгена Володимировича – полковника (посмертно)", – йдеться в документі.

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Нагадаємо, раніше Зеленського піддали гострій критиці в мережі. Йому дорікнули публічною сваркою з лідеркою партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко й цілковитим ігноруванням новини про смерть комбрига Коростельова в день трагедії.

Зеленський відреагував на загибель комбрига ЗСУ після гучного скандалу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Одного безногого смердячих горного барана поделить не могут.
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