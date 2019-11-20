Зеленський відреагував на загибель комбрига ЗСУ після гучного скандалу

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив загиблого командира 128 гірничо-штурмової бригади ЗСУ Євгена Коростильова орденом Богдана Хмельницького.
Відповідний указ №853/2019 з'явився на офіційному сайті президента України, він датований 19 листопада.
Коростельов і Зеленський
"За особисті заслуги в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: нагородити орденом Богдана Хмельницького II ступеня Коростельова Євгена Володимировича – полковника (посмертно)", – йдеться в документі.
Нагадаємо, раніше Зеленського піддали гострій критиці в мережі. Йому дорікнули публічною сваркою з лідеркою партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко й цілковитим ігноруванням новини про смерть комбрига Коростельова в день трагедії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону вранці 19 листопада помер командир 128 окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ полковник Євген Коростельов.
Важке поранення бойовий офіцер отримав 12 листопада під час виконання завдань у районі проведення ООС.
В день трагедії президент Зеленський влаштував сварку з Тимошенко в мережі. Суперечка виникла через виступ лідерки "Батьківщини" на телеканалі ICTV, в якому вона заявила, що переходить у опозицію.
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