Зеленський відреагував на загибель комбрига ЗСУ після гучного скандалу

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив загиблого командира 128 гірничо-штурмової бригади ЗСУ Євгена Коростильова орденом Богдана Хмельницького.

Відповідний указ №853/2019 з'явився на офіційному сайті президента України, він датований 19 листопада.

Коростельов і Зеленський

"За особисті заслуги в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: нагородити орденом Богдана Хмельницького II ступеня Коростельова Євгена Володимировича – полковника (посмертно)", – йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше Зеленського піддали гострій критиці в мережі. Йому дорікнули публічною сваркою з лідеркою партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко й цілковитим ігноруванням новини про смерть комбрига Коростельова в день трагедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону вранці 19 листопада помер командир 128 окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ полковник Євген Коростельов.

Важке поранення бойовий офіцер отримав 12 листопада під час виконання завдань у районі проведення ООС.

В день трагедії президент Зеленський влаштував сварку з Тимошенко в мережі. Суперечка виникла через виступ лідерки "Батьківщини" на телеканалі ICTV, в якому вона заявила, що переходить у опозицію.

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