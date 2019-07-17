Зеленський відреагував на судилище над моряками і паспорта РФ на Донбасі

Офіс президента України Володимира Зеленського засудив рішення про продовження арешту українським морякам і підписання главою РФ указу щодо паспортів для громадян України.

"Ми розуміємо, що він спрямований на наших громадян, які вимушені проживати на тимчасово окупованих територіях. Ми вважаємо, що цей крок створює додаткові перешкоди на шляху до деескалації конфлікту та реінтеграції Донбасу, прихильність до яких керівництво Росії неодноразово декларувало", - сказано в повідомленні ОП в Facebook.

При цьому президент доручив МЗС України розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців "з дружніх нам країн, що прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної батьківщини".

"Також Володимир Зеленський доручає розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах", - додали в ОП.

Володимир Зеленський obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський розповів подробиці телефонної розмови з главою РФ Володимиром Путіним. За його словами, незабаром планується їх зустріч в рамках переговорів "нормандської четвірки".

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