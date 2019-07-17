Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський відреагував на судилище над моряками і паспорта РФ на Донбасі

Читати матеріал російською

Офіс президента України Володимира Зеленського засудив рішення про продовження арешту українським морякам і підписання главою РФ указу щодо паспортів для громадян України.

"Ми розуміємо, що він спрямований на наших громадян, які вимушені проживати на тимчасово окупованих територіях. Ми вважаємо, що цей крок створює додаткові перешкоди на шляху до деескалації конфлікту та реінтеграції Донбасу, прихильність до яких керівництво Росії неодноразово декларувало", - сказано в повідомленні ОП в Facebook.

При цьому президент доручив МЗС України розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців "з дружніх нам країн, що прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної батьківщини".

Новини
"Сім п'ятниць на тижні!" Зеленського викрили в незнанні закону

"Також Володимир Зеленський доручає розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах", - додали в ОП.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський розповів подробиці телефонної розмови з главою РФ Володимиром Путіним. За його словами, незабаром планується їх зустріч в рамках переговорів "нормандської четвірки".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
37
26
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
У нас в России страдают...Щендерович ( вместе с матрасом) ..Навальный...Гудков и ещё человек 50...забирайте))))))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
2 з 3 відповідей | показати всі
Пигин Макс
Пигин Макс
Шапиро Женька, Сколько же тебе можно объяснять, что эти 20 млн. имеют у себя дома прислугу из стран бывшего Союза. Не сравнивай Россию с Украиной.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Шапиро Женька, Но эти 20 миллионов как то не торопятся получить паспорт Украины, а вот жители Украины (даже не жители Донбасса) получить паспорт РФ торопятся....наверное оно такое...пустячек.....та и венгры с поляками не рвутся за паспортами Украины...
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки

ads pixel