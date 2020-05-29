Зеленський відреагував на стрілянину в Броварах

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою МВС Арсеном Аваковим, з яким обговорив стрілянину в Броварах.

Також на зустрічі був присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба ОПУ.

"Це навіть сутичкою не можна назвати – те, що відбувалося в Броварах. Нагадувало 90-ті роки. Хотів би, щоб ви розповіли деталі того, що відбувалося", – почав розмову президент.

Зеленський зустрівся з Аваковим ОПУ

Аваков доповів, що в Броварах одна з груп зловмисників прийшла з помповою рушницею і дробовиками. Друга група, яка була найнята, була без зброї.

"Почалося зіткнення місцевих броварських перевізників, які раніше контролювали перевезення між Броварами та Києвом, і зовнішніх, яким віддали значну частину цих маршрутів", – розповів міністр.

За його словами, місцевій поліції не було відомо, що в місті йде підготовка до такого події.

"Ми зараз закінчимо цю операцію і у мене є питання до броварської поліції", – зазначив Аваков.

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