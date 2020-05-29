Головна Новини
29 травня • оновлено в 14:12
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський відреагував на стрілянину в Броварах

1.5т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою МВС Арсеном Аваковим, з яким обговорив стрілянину в Броварах.

Також на зустрічі був присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба ОПУ.

"Це навіть сутичкою не можна назвати – те, що відбувалося в Броварах. Нагадувало 90-ті роки. Хотів би, щоб ви розповіли деталі того, що відбувалося", – почав розмову президент.

Зеленський зустрівся з Аваковим

Зеленський зустрівся з Аваковим

ОПУ

Аваков доповів, що в Броварах одна з груп зловмисників прийшла з помповою рушницею і дробовиками. Друга група, яка була найнята, була без зброї.

"Почалося зіткнення місцевих броварських перевізників, які раніше контролювали перевезення між Броварами та Києвом, і зовнішніх, яким віддали значну частину цих маршрутів", – розповів міністр.

За його словами, місцевій поліції не було відомо, що в місті йде підготовка до такого події.

"Ми зараз закінчимо цю операцію і у мене є питання до броварської поліції", – зазначив Аваков.

Новина оновлюється ...

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Перестрілка у Броварах" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Перестрілка у Броварах
Особи
Володимир Зеленський Денис Шмигаль Арсен Аваков
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
10
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 811.

    Вилікувалися: 8934. Померли: 679.

  • У світі захворіли понад 5,8 млн осіб, загинули – більше 359 тисяч.

  • Вірусологиня попередила про другу хвилю епідемії COVID-19 в Україні.

  • В Україні є ефективний препарат від СOVID-19: лікарка розповіла, чому ним майже не лікують.

  • Україна пройшла пік коронавірусу: в НАНУ зробили обнадійливий висновок.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги