Зеленський відреагував на рішення Ірану щодо "чорних скриньок" збитого літака МАУ

Бортові самописці зі збитого іранськими ракетами в січні біля Тегерана літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 відправили до французького Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Відповідні дії він назвав правильним кроком у напрямку завершення розслідування трагедії, йдеться у Telegram-каналі Zelenskiy/Official.

"Рідні та близькі загиблих у цій страшній трагедії мають знати правду. Також вони повинні отримати належні компенсації від іранської сторони. Іран має провести повне, прозоре та незалежне розслідування відповідно до міжнародних стандартів", – зазначив глава держави.

За його словам, "чорні скриньки" літака МАУ прибули до французького Ліона ще в суботу, 18 липня, в умовах підвищеної секретності. Нині вони вже перебувають у лабораторії. Участь у процесі розшифрування бортових самописців беруть також українські експерти з Національного бюро розслідування авіакатастроф.

Відповідний процес розпочнеться з узгодження методики зчитування інформації зі скриньок, після чого експерти перейдуть до практичної частини робіт. Роботи, зауважив президент, можуть бути завершені доволі швидко, але все залежить від технічного стану скриньок.

"Впевнений, що бездоганна репутація французького Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації й участь найкращих канадських, американських та українських експертів забезпечить максимальний рівень міжнародного визнання результатів такого дослідження. Україна з нетерпінням чекає на результати розшифровки "чорних скриньок" та початок переговорного процесу з Іраном", – запевнив Зеленський і підкреслив, що всі винні понесуть відповідальність за катастрофу й справедливість буде встановлено.

Заява Зеленського (Telegram-каналі Zelenskiy/Official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що "чорні скриньки" літака Boeing 737-800 Міжнародних авіаліній України, який в січні збили іранські військові, вже доставлені до Парижу.