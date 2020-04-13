Зеленський відреагував на пожежі в Чорнобильській зоні: повинні знати правду!

Вікторія Довгань Політика 23:20, 13.04.2020 Оновлено: 23:30, 13.04.2020

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабні пожежі в Чорнобильській зоні. Він запевнив, що безперервно контролює ситуацію.

Своє звернення глава держави опублікував на особистій сторінці у Facebook. У ньому, передусім, президент подякував українським рятувальникам, котрі приборкують стихію.

Володимир Зеленський

"Уважно стежу за ситуацією в Чорнобильській зоні. Знаю, що вогнеборці роблять усе можливе. Я вдячний їм за мужність. 14 квітня заслухаю інформацію від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж. Висновки не забаряться. Суспільство має знати правду та бути в безпеці", – зазначив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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