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14 квітня • оновлено в 00:09
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Зеленський відреагував на пожежі в Чорнобильській зоні: повинні знати правду!

4.9т
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабні пожежі в Чорнобильській зоні. Він запевнив, що безперервно контролює ситуацію.

Своє звернення глава держави опублікував на особистій сторінці у Facebook. У ньому, передусім, президент подякував українським рятувальникам, котрі приборкують стихію.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Уважно стежу за ситуацією в Чорнобильській зоні. Знаю, що вогнеборці роблять усе можливе. Я вдячний їм за мужність. 14 квітня заслухаю інформацію від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж. Висновки не забаряться. Суспільство має знати правду та бути в безпеці", – зазначив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Пожежа в зоні ЧАЕС
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
та Антонина сказала шо все хорошо
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Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
Надо просто перестать гореть!
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