Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабні пожежі в Чорнобильській зоні. Він запевнив, що безперервно контролює ситуацію.

Своє звернення глава держави опублікував на особистій сторінці у Facebook. У ньому, передусім, президент подякував українським рятувальникам, котрі приборкують стихію.

Володимир Зеленський

"Уважно стежу за ситуацією в Чорнобильській зоні. Знаю, що вогнеборці роблять усе можливе. Я вдячний їм за мужність. 14 квітня заслухаю інформацію від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж. Висновки не забаряться. Суспільство має знати правду та бути в безпеці", – зазначив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 квітня член громадської ради в Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко заявив, що ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною.

Адже, за його словами, вогонь вже дістався міста Прип'ять і незабаром може перекинутися на сховища радіоактивних відходів.

А співробітниця "Енергоатому" Наталія Дегтяренко показала страшні кадри пожежі, яка вже впритул підійшла до конфайнменту атомної станції та 5 енергоблоку.

У свою чергу, радник очільника МВС Антон Геращенко і ДСНС запевнили, що ніякої загрози для ЧАЕС і сховищ ядерних відходів зараз немає.

Крім того, Національна поліція затримала вже другого палія Чорнобильської зони.

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