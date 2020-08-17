Зеленський відреагував на підпал авто журналіста "Схем"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на підпал робочого автомобіля журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача.

На офіційному Telegram-каналі глава держави зазначив, що розслідування має бути максимально швидким задля справедливого покарання для зловмисника.

"У грудні 2014-го неподалік палацу "Україна" невідомі спалили моє авто. Поліції знадобилося два місяці, щоб знайти та затримати злочинців. Сподіваюся, що й цього разу правоохоронні органи максимально швидко знайдуть і притягнуть до відповідальності зловмисників, які підпалили авто журналіста програми "Схеми", – написав президент.

Зеленський запевнив, що завжди захищатиме права кожного громадянина, незалежно від його особистого ставлення до нього. Також президент наголосив, що свобода слова – фундамент будь-якої демократичної країни, а журналістська діяльність ніколи не може бути підставою для переслідувань.

"І наостанок. Моя творча діяльність завжди була пов’язана з досить гострою критикою чинної тоді влади. Не раз це створювало нашому колективу проблеми. Від неофіційних натяків "хлопці, ви дожартуєтесь" – до прослуховування, стеження, реальних перешкод і заборон у проведенні концертів чи зйомок. Я пройшов усе це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб за мого президентства будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування", – запевнив глава держави.

Також на злочин відреагувала і прессекретарка президента України Юлія Мендель. На своїй сторінці у Facebook вона назвала це неприпустимим і наголосила на необхідності захисту свободи слова в державі.

"Журналістські розслідування – це завжди небезпечна робота. Але ситуація, що склалася зі "Схемами", – цілковито неприпустима. Вочевидь, за роки діяльності у програми з'явилися вороги, щодо яких було знято розслідування", – зазначила Мендель.

Прессекретарка Зеленського уточнила, що за фактом підпалу відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії.

"Рада, що ніхто не постраждав, – це головне. Чинне законодавство передбачає захист учасників кримінального процесу, серед іншого – потерпілих. Україна має зробити все, щоб захищати свободу слова, яка є запорукою демократичної держави", – підсумувала вона.

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