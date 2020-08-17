Зеленський відреагував на підпал авто журналіста "Схем"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на підпал робочого автомобіля журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача.

На офіційному Telegram-каналі глава держави зазначив, що розслідування має бути максимально швидким задля справедливого покарання для зловмисника.

"У грудні 2014-го неподалік палацу "Україна" невідомі спалили моє авто. Поліції знадобилося два місяці, щоб знайти та затримати злочинців. Сподіваюся, що й цього разу правоохоронні органи максимально швидко знайдуть і притягнуть до відповідальності зловмисників, які підпалили авто журналіста програми "Схеми", – написав президент.

Зеленський запевнив, що завжди захищатиме права кожного громадянина, незалежно від його особистого ставлення до нього. Також президент наголосив, що свобода слова – фундамент будь-якої демократичної країни, а журналістська діяльність ніколи не може бути підставою для переслідувань.

"І наостанок. Моя творча діяльність завжди була пов’язана з досить гострою критикою чинної тоді влади. Не раз це створювало нашому колективу проблеми. Від неофіційних натяків "хлопці, ви дожартуєтесь" – до прослуховування, стеження, реальних перешкод і заборон у проведенні концертів чи зйомок. Я пройшов усе це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб за мого президентства будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування", – запевнив глава держави.

Також на злочин відреагувала і прессекретарка президента України Юлія Мендель. На своїй сторінці у Facebook вона назвала це неприпустимим і наголосила на необхідності захисту свободи слова в державі.

"Журналістські розслідування – це завжди небезпечна робота. Але ситуація, що склалася зі "Схемами", – цілковито неприпустима. Вочевидь, за роки діяльності у програми з'явилися вороги, щодо яких було знято розслідування", – зазначила Мендель.

Прессекретарка Зеленського уточнила, що за фактом підпалу відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії.

"Рада, що ніхто не постраждав, – це головне. Чинне законодавство передбачає захист учасників кримінального процесу, серед іншого – потерпілих. Україна має зробити все, щоб захищати свободу слова, яка є запорукою демократичної держави", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

робоча Kia Cerato Ткача згоріла вщент у ніч на 17 серпня. Журналіст зазначив, що на цьому автомобілі знімали матеріали для програм протягом чотирьох років. Інцидент трапився біля будинку, де мешкає водій автівки.

Нагадаємо, що раніше Ткач повідомив, що виявив у себе вдома "ознаки прослуховувального пристрою" і звинуватив владу.

Пізніше поліція знайшла над квартирою Ткача в стелі "отвір" довжиною не менш ніж 60 см.

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