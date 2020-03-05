Президент Володимир Зеленський заявив, що питання про можливу відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки вирішує не він, а Верховна Рада.

Про це глава держави сказав журналістам під час робочої поїздки в Полтавську область, повідомляє Укрінформ.

"Рябошапка – це не до мене питання. Це ж депутати там працюють", – сказав Зеленський.

Зеленський і Рябошапка Офіс президента України

Раніше Рябошапка заявив, що парламент зацікавлений у його відставці. Він пояснив, що після реформи органів прокуратури народні депутати "нічого не можуть вирішити", а прогрес у справах ПриватБанку і Укрнафти "змушує деяких людей рухатися швидше і цинічніше".

Нагадаємо, до ВРУ внесено проєкт постанови про відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ під номером 3154 зареєстрований 3 березня. Його авторами стали нардепи з різних парламентських фракцій. За відставку Рябошапки зібрано 227 підписів.

Зазначимо, що за даними джерела OBOZREVATEL, основний і єдиний кандидат на посаду нового генпрокурора – народний депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.

Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді правоохоронний комітет схвалив відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас відповів на чутки про те, що він може очолити Офіс генпрокурора України замість Руслана Рябошапки.

Також глава партії СН Олександр Корнієнко розповів, коли у Раді розглянуть відставку Рябошапки.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!