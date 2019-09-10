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10 вересня • оновлено в 22:46
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Зеленський відповів українцям, які вимагали повернути Супрун

27.3т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію українців із вимогою залишити керівницею Міністерства охорони здоров'я Уляну Супрун.

Реакція з'явилася на сайті глави держави. Зеленський нагадав про те, що Супрун сама подала у відставку.

"У нас немає іншого шляху, ніж розвиток стратегічно орієнтованої державної політики, в якій, зокрема, здоров'я людини є одним із головних пріоритетів розвитку країни. У той же час повідомляю, що постановою Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року №12-IX міністеркою охорони здоров'я України призначена Зоряна Степанівна Скалецька", – йдеться у відповіді.

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Зеленський додав, що 4 вересня 2019 року на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про підтримання заяви Супрун щодо її звільнення із займаної посади за власним бажанням.

"Спасибі всім, хто приєднався до цієї петиції, за активну громадянську позицію і розуміння необхідності продовження трансформації галузі охорони здоров'я", – підсумував Зеленський.

Уляна Супрун

Уляна Супрун

Хвиля

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я замість Супрун очолила "людина Радуцького" без диплома лікаря.

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Особи
Володимир Зеленський Уляна Супрун Зоряна Скалецька
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Есть надежда, что с уходом Супрун в Украине закончатся черепно-мозговые реформы Минздрава.
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Venko Alla
Venko Alla
Разумный и правильный ответ Президента! Интересно, почему Супрун не уезжает в США?Или там такие "специалисты "не нужны. Ведь если организовать петицию, кто против Супрун, то 98% граждан Украины проголосуют , чтобы она уехала из Украины.Теперь понадобятся годы, дабы восстановить разрушенную Супрун украинскую медицину!
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Павлопольский Михаил
Павлопольский Михаил
Да, придурков много. Сразу видно, что поддержали петицию упоротые Порохоботы либо богатые люди, которые лечатся за границей. Медицина почти полностью разрушена,благодаря Супрун. Спросите у врачей Харьковщины как они работают при зарплате от 4000 до 10000 грн. чистыми после всех доплатой и регалий. И то 10000 это максимум после начала финансирования по новой системе. А где обещанные 2,5 средние зарплаты, указанные в законе (25000 грн), а многих вообще перевели на полставки. Даже учителя в основном не меньше 15000 получают. У нас самые низкие зарплаты врачей в МИРЕ! Разве будет врач в таких случаях думать о работе, а не выписывать те лекарства за которые получает откаты. А у пациентов спросите- бабушкам хорошо стало, когда их отсылают без электронной записи. А сколько закрылось больниц в сельской местности в связа с реформой, а там тоже люди живут. Консультации из райцентров по телефону дают. Вы в своем уме - разве большинство людей может объективно оценить свое состояние. Есть 1 путь решения этой ситуации-финансирование медицины на уровне 7 процентов ВВП минимум, тогда и реформа состоится. Зарплаты врачей на уровне 1000 долларов минимум. Иначе ничего не будет.
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