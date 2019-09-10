Зеленський відповів українцям, які вимагали повернути Супрун

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію українців із вимогою залишити керівницею Міністерства охорони здоров'я Уляну Супрун.

Реакція з'явилася на сайті глави держави. Зеленський нагадав про те, що Супрун сама подала у відставку.

"У нас немає іншого шляху, ніж розвиток стратегічно орієнтованої державної політики, в якій, зокрема, здоров'я людини є одним із головних пріоритетів розвитку країни. У той же час повідомляю, що постановою Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року №12-IX міністеркою охорони здоров'я України призначена Зоряна Степанівна Скалецька", – йдеться у відповіді.

Зеленський додав, що 4 вересня 2019 року на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про підтримання заяви Супрун щодо її звільнення із займаної посади за власним бажанням.

"Спасибі всім, хто приєднався до цієї петиції, за активну громадянську позицію і розуміння необхідності продовження трансформації галузі охорони здоров'я", – підсумував Зеленський.

Уляна Супрун Хвиля

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я замість Супрун очолила "людина Радуцького" без диплома лікаря.

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