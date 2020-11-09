Зеленський відповів недоброзичливцям: це за межею людяності, зло повертається стократно

Президент України Володимир Зеленський, який захворів на коронавірус, заявив, що його опоненти вже радіють із цього. Він зазначив, що це за межею людяності.

У своєму Telegram-каналі глава держави написав, що "зло обов'язково повертається стократно".

"Уже почалося в соцмережах: реєстрові "експерти" від наших політичних опонентів радіють із моєї хвороби. Це вже за межею людяності. Що ж, на мою думку, це люди з ампутованою совістю, і вони доводили це не раз. Мені нічого про них сказати. Крім одного: зло повертається обов'язково й у сто крат", – наголосив він.

Зеленський зазначив, що коронавірус не може бути причиною для радості, навіть якщо захворіли опоненти.

"Це дуже підступна інфекція. Головна її небезпека в тому, що негативні наслідки можуть виявитися з часом. Тому нікому цього не бажав і не бажатиму. Навпаки, я особисто щиро всім, зокрема політичним опонентам, бажаю тільки здоров'я й обов'язкового одужання. Сподіваюся, і для більшості українців ковід не буде приводом для зловтіхи. Тому що ми нормальні. Абсолютно. За винятком невеликої кількості суб'єктів, які втратили людські якості", – написав президент.

Також глава держави заявив, що поки не буде ефективної вакцини, під загрозою захворіти на коронавірус буде кожен.

"Єдине, що можемо зробити, це спробувати розірвати ланцюжок зараження і так істотно знизити навантаження на лікарні й отримати можливість "витягнути" важкі форми (пацієнтів у важкому стані)", – пояснив він.

Водночас Зеленський переконаний, що перемогти хворобу обов'язково вийде.

"Україна також пройшла великий шлях від майже повністю розвалених медичної та лабораторної систем до здатності справлятися, коли в нас і 10 000 заражень щодоби, і робиться вже по 50 000 тестів на добу. Рік тому такого потенціалу не було й близько. Ми працюємо. Хоча деяким подобається самих себе принижувати. Вони це робили протягом п'яти років. Продовжують принижувати свою країну, відмовляти їй у силі й умінні сьогодні. Так чи інакше, уже до кінця року зможемо ще більше. Тому що ми – велика нація, і варто тільки відродити віру в себе, упевненість у своїх силах і йти в цьому світі разом із кращими. Усім доброго здоров'я. І вдячний кожному, хто бажає мені швидкого одужання. Вірю, коронавірус не витримає теплоти ваших слів", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Тест показав позитивний результат. Глава держави пішов на самоізоляцію й працюватиме у віддаленому режимі.

Крім нього, також заразився і голова ОП Андрій Єрмак.