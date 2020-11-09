Зеленський відповів недоброзичливцям: це за межею людяності, зло повертається стократно
Президент України Володимир Зеленський, який захворів на коронавірус, заявив, що жартувати або радіти з цього не можна
За його словами, хвороба дуже підступна й може спіткати будь-кого
Водночас глава держави впевнений, що Україна подолає це
Президент України Володимир Зеленський, який захворів на коронавірус, заявив, що його опоненти вже радіють із цього. Він зазначив, що це за межею людяності.
У своєму Telegram-каналі глава держави написав, що "зло обов'язково повертається стократно".
"Уже почалося в соцмережах: реєстрові "експерти" від наших політичних опонентів радіють із моєї хвороби. Це вже за межею людяності. Що ж, на мою думку, це люди з ампутованою совістю, і вони доводили це не раз. Мені нічого про них сказати. Крім одного: зло повертається обов'язково й у сто крат", – наголосив він.
Зеленський зазначив, що коронавірус не може бути причиною для радості, навіть якщо захворіли опоненти.
"Це дуже підступна інфекція. Головна її небезпека в тому, що негативні наслідки можуть виявитися з часом. Тому нікому цього не бажав і не бажатиму. Навпаки, я особисто щиро всім, зокрема політичним опонентам, бажаю тільки здоров'я й обов'язкового одужання. Сподіваюся, і для більшості українців ковід не буде приводом для зловтіхи. Тому що ми нормальні. Абсолютно. За винятком невеликої кількості суб'єктів, які втратили людські якості", – написав президент.
Також глава держави заявив, що поки не буде ефективної вакцини, під загрозою захворіти на коронавірус буде кожен.
"Єдине, що можемо зробити, це спробувати розірвати ланцюжок зараження і так істотно знизити навантаження на лікарні й отримати можливість "витягнути" важкі форми (пацієнтів у важкому стані)", – пояснив він.
Водночас Зеленський переконаний, що перемогти хворобу обов'язково вийде.
"Україна також пройшла великий шлях від майже повністю розвалених медичної та лабораторної систем до здатності справлятися, коли в нас і 10 000 заражень щодоби, і робиться вже по 50 000 тестів на добу. Рік тому такого потенціалу не було й близько. Ми працюємо. Хоча деяким подобається самих себе принижувати. Вони це робили протягом п'яти років. Продовжують принижувати свою країну, відмовляти їй у силі й умінні сьогодні. Так чи інакше, уже до кінця року зможемо ще більше. Тому що ми – велика нація, і варто тільки відродити віру в себе, упевненість у своїх силах і йти в цьому світі разом із кращими. Усім доброго здоров'я. І вдячний кожному, хто бажає мені швидкого одужання. Вірю, коронавірус не витримає теплоти ваших слів", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Тест показав позитивний результат. Глава держави пішов на самоізоляцію й працюватиме у віддаленому режимі.
Крім нього, також заразився і голова ОП Андрій Єрмак.