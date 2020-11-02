Зеленський відповів на звинувачення в узурпації влади
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не боїться політичної кризи, яка може виникнути через його законопроекту про Конституційний суд і відкинув звинувачення в можливій узурпації влади.
У понеділок, 2 листопада, в ефірі "Свободи слова" на ICTV Зеленський відповів на питання про сумнівну конституційність його законопроекту щодо Конституційного суду.
На думку багатьох юристів, він може призвести до політичної кризи, а на думку опонентів стати причиною узурпації влади.
"Що стосується політичної кризи, то я її не боюся. Я діяв як президент, захищаючи державу Україна", – сказав Зеленський.
Також він зізнався, що півтора року не був знайомий з суддями Конституційного суду.
"Що стосується узурпації влади, я нікого з цих суддів півтора року не знав. Я не знав їхніх прізвищ, я не спілкувався з ними. Спілкувався тільки з главою КС, якому я сказав: є червоні лінії для українського суспільства. Якщо ми не хочемо повернутися через вашы рішення назад на 10 років в минуле, є червоні лінії. Це ВАКС, земельна реформа, це наші зобов'язання перед державою Україна, перед нашим суспільством. Я обіцяв це як президент, ми обіцяли це як партія. І ми це робили. Впроваджували ці реформи ", – сказав президент.
Він також нагадав, що глава Конституційного суду в 2018 році купив землю в анексованому Росією Криму.
"Це моральні питання. Але питання справедливе – чому ви не задекларували цю землю? Відповідь: а я не знав як. Про яку узурпацію влади ми сьогодні говоримо?" – резюмував Зеленський.
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