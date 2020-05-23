Зеленський відповів на вимогу забрати Києво-Печерську лавру в УПЦ МП

Президент Володимир Зеленський відповів на вимогу забрати Києво-Печерську лавру в Української православної церкви Московського патріархату і передати в користування Православної церкви України шляхом розірвання договору оренди.

Він повідомив, що даним питанням оренди займається Кабінет міністрів України. Відповідну заяву у відповідь на петицію було опубліковано на сайті президента.

Володимир Зеленський відповів на петицію

"Відповідно до пункту 5 статті 116 Основного Закону України Кабінет Міністрів України здійснює управління об'єктами державної власності.

Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері економіки щодо здійснення відповідно до закону управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами, делегування в установленому законом порядку окремих повноважень щодо управління зазначеними об'єктами міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, визначено Законом України "Про Кабінет Міністрів України", – відповів Зеленський.

Нагадаємо, що петицію з вимогою забрати Києво-Печерську лавру в УПЦ МП підписали понад 27,5 тисяч осіб.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Ковелі Волинської області зафіксували 18 нових випадків зараження COVID-19. Спалах стався після того, як парафіяни на Великдень відвідали церкву Архистратига Михаїла (УПЦ МП).

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