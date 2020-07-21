Зеленський відповів на петицію про заборону 5G в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що запровадження стандарту зв’язку 5G в Україні не принесе шкоди здоров’ю, якщо дотримуватися вимог щодо рівня електромагнітного випромінювання.

Так він відреагував на петицію українців, які просили заборонити 5G у країні. Він подякував підписантам за активну громадянську позицію, йдеться в заяві пресслужби ОПУ.

Глава держави зазначив, що вплив електромагнітних полів на людське здоров’я вивчає Міжнародна комісія із захисту від неіонізувального випромінювання (ICNIRP), яка розробила відповідні рекомендації.

"Основними для 5G в Європі та світі визначено діапазони частот 700 мегагерц та 3400-3800 мегагерц, планується також задіяти більш високочастотні діапазони. Це дасть змогу передавати великі обсяги даних із мінімальними затримками (одна з переваг 5G), що так само зробить можливим розвиток нових сервісів та технологій", – переконаний Зеленський.

Петиція проти введення 5G в Україні набрала 25 638 підписів (petition.president.gov.ua)

За його словами, нині встановлено граничний рівень електромагнітного випромінювання для радіотехнічних об’єктів, які працюють у діапазонах від 30 до 300 гігагерц.

"Європейський парламент наголошує, що під час виконання рекомендацій щодо допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіочастот 5G не несе шкоди людському здоров’ю", – запевняє президент.

Водночас Зеленський спростував заяви противників 5G про те, що той якось пов’язаний із поширенням коронавірусної хвороби.

"Немає будь-яких доказів, що підтверджують сприяння 5G у розповсюдженні COVID-19 або будь-якої іншої хвороби чи інфекції. На момент появи COVID-19 більшість країн не мала, і на цей час не має мереж 5G. Отже, вони навіть теоретично не могли сприяти розповсюдженню COVID-19", – констатував президент.

Зауважимо, що петиція проти введення 5G в Україні набрала необхідну кількість підписів: від моменту оприлюднення 7 квітня її підтримало 25 638 осіб.

Натомість, згідно з заявою ОП, план заходів щодо впровадження в Україні системи мобільного зв’язку п’ятого покоління у 2020 році навіть не затверджено.

"Я звернувся до прем’єр-міністра України та голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з пропозицією забезпечити ґрунтовне опрацювання цієї петиції, вжити заходів, спрямованих на комплексне вирішення порушеного питання, та інформувати населення нашої країни щодо впливу мобільних технологій (4G, 5G) на здоров’я людей", – підсумував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента Володимира Зеленського попросили законодавчо заборонити чипування громадян в Україні. Відповідна петиція зареєстрована 5 червня на сайті ОПУ.