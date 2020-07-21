Зеленський відповів на петицію про заборону 5G в Україні
Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію з проханням не запроваджувати в Україні 5G
Проти системи мобільного зв’язку п’ятого покоління висловилося понад 25 тисяч українців
Глава держави подякував підписантам петиції за активну громадянську позицію
Однак запевнив, що 5G не принесе шкоди їхньому здоров’ю, якщо дотримуватися вимог щодо рівня електромагнітного випромінювання
Натомість відомо, що план заходів щодо впровадження в Україні 5G у 2020 році навіть не затверджено
Президент Володимир Зеленський заявив, що запровадження стандарту зв’язку 5G в Україні не принесе шкоди здоров’ю, якщо дотримуватися вимог щодо рівня електромагнітного випромінювання.
Так він відреагував на петицію українців, які просили заборонити 5G у країні. Він подякував підписантам за активну громадянську позицію, йдеться в заяві пресслужби ОПУ.
Глава держави зазначив, що вплив електромагнітних полів на людське здоров’я вивчає Міжнародна комісія із захисту від неіонізувального випромінювання (ICNIRP), яка розробила відповідні рекомендації.
"Основними для 5G в Європі та світі визначено діапазони частот 700 мегагерц та 3400-3800 мегагерц, планується також задіяти більш високочастотні діапазони. Це дасть змогу передавати великі обсяги даних із мінімальними затримками (одна з переваг 5G), що так само зробить можливим розвиток нових сервісів та технологій", – переконаний Зеленський.
Петиція проти введення 5G в Україні набрала 25 638 підписів (petition.president.gov.ua)
За його словами, нині встановлено граничний рівень електромагнітного випромінювання для радіотехнічних об’єктів, які працюють у діапазонах від 30 до 300 гігагерц.
"Європейський парламент наголошує, що під час виконання рекомендацій щодо допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіочастот 5G не несе шкоди людському здоров’ю", – запевняє президент.
Водночас Зеленський спростував заяви противників 5G про те, що той якось пов’язаний із поширенням коронавірусної хвороби.
"Немає будь-яких доказів, що підтверджують сприяння 5G у розповсюдженні COVID-19 або будь-якої іншої хвороби чи інфекції. На момент появи COVID-19 більшість країн не мала, і на цей час не має мереж 5G. Отже, вони навіть теоретично не могли сприяти розповсюдженню COVID-19", – констатував президент.
Зауважимо, що петиція проти введення 5G в Україні набрала необхідну кількість підписів: від моменту оприлюднення 7 квітня її підтримало 25 638 осіб.
Натомість, згідно з заявою ОП, план заходів щодо впровадження в Україні системи мобільного зв’язку п’ятого покоління у 2020 році навіть не затверджено.
"Я звернувся до прем’єр-міністра України та голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з пропозицією забезпечити ґрунтовне опрацювання цієї петиції, вжити заходів, спрямованих на комплексне вирішення порушеного питання, та інформувати населення нашої країни щодо впливу мобільних технологій (4G, 5G) на здоров’я людей", – підсумував Зеленський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президента Володимира Зеленського попросили законодавчо заборонити чипування громадян в Україні. Відповідна петиція зареєстрована 5 червня на сайті ОПУ.