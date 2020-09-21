Зеленський відповів на петицію із закликом піти у відставку

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, в якій йому пригадали обіцянку піти у відставку в разі порушення закону.

Як йдеться у відповіді Зеленського на сайті президента, слова його обіцянки залишити посаду взяті із контексту розмови про неприпустимість існування корупційних схем в управлінні державою.

"Моя позиція з цього питання залишається незмінною", – зазначив глава держави.

За його словами, порушення, яке, на думку автора петиції, є підставою для оголошення відставки, полягає у невчасному інформуванні Національного агентства з питань запобігання корупції про зміни в майновому стані його родини, сталося у результаті помилки та не пов’язане із корисливими мотивами.

"Наголошую, що відразу після виявлення зазначеної помилки її було публічно визнано і виправлено, а її наслідки не завдали шкоди інтересам громадян або держави", – підкреслив Зеленський.

Він додав, що з огляду на викладене, ухвалення будь-яких рішень відповідно до вказаної петиції не планується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, петицію було зареєстровано 8 липня, її автором є політтехнолог Віктор Уколов.

"18 квітня 2019 року у програмі "Право на владу" кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить закон. Цим він обнадіяв і здобув підтримку 73% виборців у другому турі, який відбувся лише через 4 дні після тієї заяви", – йдеться в документі.

7 липня 2020 року Зеленський зізнався, що не задекларував 5,1 млн грн доходів від погашення ОВДП і цим порушив закон "Про запобігання корупції".

"Звертаємося до пана президента із закликом дотримувати слова й подати у відставку або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2019 року він збрехав своїм виборцям", – підкреслює автор.

Петиція зібрала понад 30 тисяч голосів.