Зеленський про "панібратство" в кадрових питаннях: жодного кума не призначу!

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодного кума або військового друга не призначив та ніколи не призначить на державні посади.

Про це він повідомив на пресконференції за підсумками свого президентства 20 травня. Говорячи про генпрокурорку Ірину Венедиктову, він зазначив, що вона справді не працювала раніше в ОГП, але має досвід і буде ефективною на своїй посаді (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Ми запропонували людей, які були чисті, які не були раніше, наприклад, у Генеральній прокуратурі, тому Ірина Венедіктова стала її очільницею. Наприклад, Андрій Єрмак (керівник ОП. – Ред.) не має досвіду як кінопродюсер, він завжди був досвіченим юристом, має саме ту освіту (Єрмак закінчив Інститут міжнародних відносин за спеціальністю "Міжнародне право". – Ред.), яка потрібна главі Офісу президента. Він не є моїм кумом, він – моя довірена особа", – зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський

Президент також заявив, що нині в Україні "кадровий голод".

"Я не можу знайти зараз гарного міністра культури. Ми разом із прем'єром шукаємо. Зверталися до багатьох людей. Дуже складно знайти також міністра освіти, енергетики. Кого б ми не взяли, наступного дня скажуть, що це людина Ахметова", – сказав він.

Крім того, Зеленський зауважив, що вважає Івана Баканова найкращим очільником СБУ в історії України.

"Іван Баканов нічого не боїться. Все, що в нього є, було придбано до політичної кар’єри, ще багато років тому. Навіть ще до того, як він став працювати в студії "Квартал 95". У нього був будинок, у якому він живе. Ми справді товаришуємо, я справді поважаю порядну людину. Я знаю і ви це знаєте, що такого чесного та професійного – може, чогось не вистачає, але за цей рік він показав, що такого чесного голови СБУ в Україні ніколи не було", – запевнив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що за підсумками зустрічі з Володимиром Путіним восени 2020 року є позитивні результати. Зокрема, це обмін полоненими.