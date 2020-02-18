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18 лютого • оновлено в 13:37
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Зеленський відповів на обстріл терористів на Донбасі та раптово змінив тему. Відео

47.7т
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Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку російських військ на Донбасі вранці, 18 лютого.

Про це глава держави повідомив на брифінгу після екстреної наради РНБО (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"У нас було засідання РНБО, де ми обговорювали провокацію, яка сталася на лінії розмежування. Я хочу сказати, що у нас сильна армія, провокації бувають. Армія відповідно сильно відповіла. Не дивлячись на це, ситуація повністю контролюється нашою армією. Але ми впевнені, що ця провокація не змінить курс. Адже тільки з сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Ми йдемо впевнено, наближаємося до припинення війни і до миру", – повідомив він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Відзначимо, що після заяви про Донбас Зеленський раптово заговорив про смертельний коронавірус. Гарант запевнив, що в Україні ситуація повністю контролюється.

"Найголовніше, що ми забираємо наших громадян (з Китаю – Ред). Якщо ви подивитеся статистику, то побачите, що там багато навіть не дорослих, а хлопчиків і дівчаток. Багато людей 90-х років народження", – додав Зеленський.

Дивитися відео з 24:45

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 лютого озброєні формирование РФ ПІШЛИ в атаку на Донбасі. Внаслідок цього ЗСУ зізналася Важко Втрата.

У мережі начали з'являтися відео боїв на Донбасі, что спалахнулі через Раптова наступ России.

У зв'язку з кривавий зіткненнямі, Які 18 лютого розв'язала Росія на Донбасі, Рада национальной безопасности й оборони України збереться на екстренних Засідання.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Теми
Війна на Донбасі Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Донбас РНБО
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Ирина Фил
Ирина Фил
Да обосрался Зе со своим разведением! И что вообще у него "полностью контролируется"? Там не "туман в голове", там хуже....:(((
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
слюнтяй фу гидота
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Артист! Браво!
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