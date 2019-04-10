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Зеленський відмовився здавати аналізи VADA

1.5тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти Володимир Зеленський відмовився від здачі аналізів VADA (Добровільна антидопінгова асоціація) 10 квітня.

Про це BBC News Україна розповів його політичний консультант Дмитро Разумков, підкресливши, що Зеленський вже здав аналізи.

"Було питання в здачі аналізів — аналізи здали. Хто вже як здав: хто здавав в незрозумілому медпункті, а хтось — в лабораторії", — сказав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

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Разумков вважає, що "далі треба вже не аналізи здавати, а йти на дебати". За його словами, Зеленський готується до дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко збирається в другій половині дня середи, 10 квітня, прибути в НСК "Олімпійський" і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали до Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Dell Alex
Dell Alex
Страшно, ворубушку, страшно ))) Знает, что ничего хорошего там о нем не скажут )))
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