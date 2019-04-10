Зеленський відмовився здавати аналізи VADA

Кандидат у президенти Володимир Зеленський відмовився від здачі аналізів VADA (Добровільна антидопінгова асоціація) 10 квітня.

Про це BBC News Україна розповів його політичний консультант Дмитро Разумков, підкресливши, що Зеленський вже здав аналізи.

"Було питання в здачі аналізів — аналізи здали. Хто вже як здав: хто здавав в незрозумілому медпункті, а хтось — в лабораторії", — сказав він.

Володимир Зеленський

Разумков вважає, що "далі треба вже не аналізи здавати, а йти на дебати". За його словами, Зеленський готується до дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко збирається в другій половині дня середи, 10 квітня, прибути в НСК "Олімпійський" і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали до Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Володимир Кличко посміявся над здачею аналізів Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, зазначивши, що результати тестів неможливо представити публіці вже через пару годин після проходження процедури.

Боксер запропонував обом кандидатам скласти тести в VADA, як це роблять професійні спортсмени.

У команді Петра Порошенка назвали дату дебатів двох кандидатів, а також закликали Зеленського пройти перевірку на наркотики у VADA.

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