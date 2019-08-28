Зеленський відмовився від переїзду в Офіс президента до Українського дому

Президент України Володимир Зеленський відмовився від переїзду в Офіс президента в Українському домі в Києві.

Про це кореспонденту OBOZREVATEL заявив народний депутат України від партії "Слуга народу" Іван Юнаков, підкресливши, що для робочого місця глави держави шукають нову локацію.

"Не захотіли створювати можливі затори. Далеко не факт, що вони будуть – розрахунок показав, що їх не буде, якщо ми приберемо острівці безпеки. Але все одно президент сказав, що не буде поки переїжджати в те місце", – пояснив нардеп.

На його думку, рішенням цієї проблеми міг би стати новий урядовий квартал далеко від цента столиці, наприклад, на лівому березі Києва.

Якщо переїзд відбудеться, то будівлі на Банковій і Грушевського, як зазначив Юнаков, можна буде перетворити на щось інше.

"Перше – у нас в Україні, особливо в Києві, не вистачає готелів. Це факт. Музеїв не вистачає. На Банковій, як і говорив від початку Володимир Зеленський, буде музей, в разі, якщо він переїде", – додав нардеп.

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