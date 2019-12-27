"Неможливо": Зеленський осадив пропагандистів Кремля, що просилися в Київ

Президент України Володимир Зеленський відповів на запит пропагандистки російського "РИА Новости" Ілони Руднєвої, яку він запросив в Україну в ході саміту в "нормандському форматі".

Відповідний лист опублікувало інформагентство в п'ятницю, 27 грудня. Президент відмовив журналістці в бесіді, відзначивши при цьому її надзвичайну зацікавленість в лідері іншої країни.

"На жаль, у зв'язку з щільним графіком глави держави проведення інтерв'ю неможливе в найближчій перспективі. Директорат із питань інформаційної політики Офісу президента України буде шукати час для проведення зазначеного інтерв'ю в майбутньому, про що Вас проінформують заздалегідь", – йдеться у відповіді, нібито отриманій по електронній пошті.

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Відзначимо, Руднєва написала Зеленському, що готова приїхати в будь-який час в Україну і записати з ним відеоінтерв'ю. Пропагандистка зазначила, що чекає, коли лідер України "все покаже", як обіцяв.

Запит пропагандистів РИА Новости

Відповідь Зеленського РИА Новости

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський запросив до Києва представників російських ЗМІ, з якими спілкувався в рамках зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня.

Президент України також яскраво потролив топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова, зазначивши, що той "не забруднить туфлі "Бріоні", якщо для об'єктивності відвідає Україну.

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