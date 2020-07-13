Зеленський відкликав проект про місцеві вибори: озвучені умови для голосування

Постанову про призначення чергових місцевих виборів в Україні розглянуть після того, як буде вироблена позиція про послідовність дій щодо змін адміністративно-територіальних одиниць.

Про це 13 липня на брифінгу заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає "Інтерфакс-Україна". Він уточнив, що президент Володимир Зеленський відкликав цей проект.

"Оголошення виборів дійсно було відкладено, тому що позиція народних депутатів в тому числі і позиція всередині комітету відрізняється, що за чим має відбуватися: або спочатку оголосити зміни районів і тільки після цього оголошувати вибори. Тому, щоб не створювати додаткові колізії, було прийнято рішення сьогодні не розглядати це питання, і президент відкликав цю постанову", – зазначив глава парламенту.

Разумков підкреслив, що постанову можна буде поставити на голосування без включення до порядку денного. За його словами, питання може бути розглянуто на поточному пленарному тижні.

"Я думаю, що в будь-який момент постанову можна буде поставити без включення до порядку денного ... Важливо, щоб ми це зробили в передбачені законом терміни. Я сподіваюся, що ми це зможемо зробити на цьому тижні, оскільки це ... останній пленарний тиждень третьої сесії Верховної Ради IX скликання. Якщо ні, то є інші механізми, такі як позачергова сесія. Вона також скликається на вимогу 150 народних депутатів або на вимогу президента України", – пояснив глава ВР.

Раніше OBOZREVATEL писав, парламентська монобільшість планувала на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 липня в терміновому порядку ухвалити законопроекти, які дозволять провести місцеві вибори 25 жовтня 2020 року, при цьому ризикуючи розгубити значне число змін, які повинні були внести до Виборчого кодексу.