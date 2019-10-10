"Не розумію, до чого я": Зеленський відхрестився від скандалу з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає, що міг би розповісти у скандальній справі про імпічмент глави США Дональда Трампа, яку пов'язують з їх липневою телефонною розмовою.
Своєю позицією поділився він у рамках пресмарафону в Києві у четвер, 10 жовтня.
"Я не порушував жодного закону України, я не порушував міжнародного законодавства. Я, як президент України, не розумію, про що я повинен свідчити в іншій країні, чому мене повинні використовувати для впливу на хід, результати майбутніх виборів. Мені це не зрозуміло. І я не впевнений, що я скажу своєму помічникові свідчити там", – розповів він. Відзначимо, мова йде про Андрія Єрмака.
Зеленський відхрестився від скандалу з Трампом
При цьому глава держави зазначив, що якщо у кого-небудь із його команди буде бажання дати свідчення представникам США, "то чому б і ні".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США розгорівся грандіозний скандал через підозру Трампа в тиску на Зеленського під час їх липневої телефонної розмови. Президент США нібито вимагав від глави України почати розслідування проти компанії Burisma, якою керує син Джо Байдена.
Зеленський заявив, що його розмова з американським лідером, через яку розгорівся скандал, є "особистою" і "конфіденційною".
У свою чергу Трамп дозволив публікацію стенограми розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
25 вересня у США опублікували стенограму гучної розмови Трампа і Зеленського.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не давав дозволу главі США Дональду Трампу на оприлюднення тексту їхньої телефонної розмови і думав, що Білий дім опублікує тільки "свою частину".
26 вересня в США опублікували текст скарги анонімного співробітника американських спецслужб, який повідомив про липневу телефонну розмову між Трампом і Зеленським.
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