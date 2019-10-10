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10 жовтня • оновлено в 21:35
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"Не розумію, до чого я": Зеленський відхрестився від скандалу з Трампом

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає, що міг би розповісти у скандальній справі про імпічмент глави США Дональда Трампа, яку пов'язують з їх липневою телефонною розмовою.

Своєю позицією поділився він у рамках пресмарафону в Києві у четвер, 10 жовтня.

"Я не порушував жодного закону України, я не порушував міжнародного законодавства. Я, як президент України, не розумію, про що я повинен свідчити в іншій країні, чому мене повинні використовувати для впливу на хід, результати майбутніх виборів. Мені це не зрозуміло. І я не впевнений, що я скажу своєму помічникові свідчити там", – розповів він. Відзначимо, мова йде про Андрія Єрмака.

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Зеленський відхрестився від скандалу з Трампом

Зеленський відхрестився від скандалу з Трампом

При цьому глава держави зазначив, що якщо у кого-небудь із його команди буде бажання дати свідчення представникам США, "то чому б і ні".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Імпічмент Трампа Пресмарафон Володимира Зеленського
Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп Андрій Єрмак
Місце
Україна
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