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17 вересня • оновлено в 14:40
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Зеленський відчитав заступників Богдана: чим завинили

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Президент України Володимир Зеленський оголосив догану заступникам керівника ОП Сергію Трофімову і Кирилу Тимошенку.

Відповідний указ №699/2019 був опублікований на сайті президента України. Догану зробили за неналежне виконання посадових обов'язків під час робочої поїздки Зеленського до Дніпропетровської області.

"За неналежне виконання посадових обов'язків, зокрема, за результатами робочої поїздки президента України В. Зеленського до Дніпропетровської області, оголосити догану: Трофімову Сергію Володимировичу – першому заступнику керівника Офісу президента України; Тимошенку Кирилу Владленовичу – заступнику керівника Офісу президента України", – йдеться в указі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

informator.news

Новини
Зеленський прибув у Дніпро і проїхав у тролейбусі разом із мером Філатовим. Опубліковані фото

Як саме заступники керівника ОП Андрія Богдана не впоралися з посадовими обов'язками – в документі не вказано.

Як писав OBOZREVATEL, під час поїздки в Дніпро глава Офісу президента Андрій Богдан намагався не пустити людей у тролейбус, в якому їхав український глава Володимир Зеленський.

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Особи
Володимир Зеленський Андрій Богдан
Тег
Офіс президента
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70rus xxx
70rus xxx
"За ненадлежащее исполнение.....А дальше пускай сами думают.Артист.
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Polkovnichenko Vira
Polkovnichenko Vira
Здравствуй совок . Совдеповское воспитание Зеленского дает своё знать
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Polkovnichenko Vira, там никакого нет воспитания.
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