Зеленський відчитав заступників Богдана: чим завинили

Президент України Володимир Зеленський оголосив догану заступникам керівника ОП Сергію Трофімову і Кирилу Тимошенку.

Відповідний указ №699/2019 був опублікований на сайті президента України. Догану зробили за неналежне виконання посадових обов'язків під час робочої поїздки Зеленського до Дніпропетровської області.

"За неналежне виконання посадових обов'язків, зокрема, за результатами робочої поїздки президента України В. Зеленського до Дніпропетровської області, оголосити догану: Трофімову Сергію Володимировичу – першому заступнику керівника Офісу президента України; Тимошенку Кирилу Владленовичу – заступнику керівника Офісу президента України", – йдеться в указі.

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Як саме заступники керівника ОП Андрія Богдана не впоралися з посадовими обов'язками – в документі не вказано.

Як писав OBOZREVATEL, під час поїздки в Дніпро глава Офісу президента Андрій Богдан намагався не пустити людей у тролейбус, в якому їхав український глава Володимир Зеленський.

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