Зеленський видав терміновий указ для боротьби з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський видав указ про створення Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу COVID-19.
Указ №88/2020 "Про Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19" опублікований 16 березня на сайті глави держави.
У документі зазначено, що хвороба COVID-19 створює загрозу особистій, громадській та державній безпеці і важкі соціально-економічні та демографічні наслідки.
Володимир Зеленський
"Утворити Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19 як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, основним завданням якого є моніторинг ситуації і вироблення пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню. COVID-19 в Україні", – йдеться в указі.
Створена Рада має право:
отримувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи і матеріали;
запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ і організацій з питань, що належать до її компетенції.
До складу Координаційної ради крім Зеленського увійшли:
Аваков Арсен – Міністр внутрішніх справ України
Данілов Олексій – Секретар Ради національної безпеки і оборони України
Дейнеко Сергій – Голова Державної прикордонної служби України
Ємець Ілля – Міністр охорони здоров'я України
Єрмак Андрій – Керівник Офісу Президента України
Криклій Владислав – Міністр інфраструктури України
Кулеба Дмитро – Міністр закордонних справ України
Ляшко Віктор – заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар України
Таран Андрій – Міністр оборони України
Тимошенко Кирило – Заступник Керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради
Хомчак Руслан – начальник Генерального штабу, Головнокомандувач Збройних Сил України
Шефір Сергій – перший помічник Президента України
Шмигаль Денис – Прем'єр-міністр України
Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України через введеного в країні карантину до 3 квітня працюватиме в комітетах, без пленарних засідань.
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