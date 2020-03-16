Зеленський видав терміновий указ для боротьби з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський видав указ про створення Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу COVID-19.

Указ №88/2020 "Про Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19" опублікований 16 березня на сайті глави держави.

У документі зазначено, що хвороба COVID-19 створює загрозу особистій, громадській та державній безпеці і важкі соціально-економічні та демографічні наслідки.

Володимир Зеленський

"Утворити Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19 як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, основним завданням якого є моніторинг ситуації і вироблення пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню. COVID-19 в Україні", – йдеться в указі.

Створена Рада має право:

отримувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи і матеріали;

запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ і організацій з питань, що належать до її компетенції.

До складу Координаційної ради крім Зеленського увійшли:

Аваков Арсен – Міністр внутрішніх справ України

Данілов Олексій – Секретар Ради національної безпеки і оборони України

Дейнеко Сергій – Голова Державної прикордонної служби України

Ємець Ілля – Міністр охорони здоров'я України

Єрмак Андрій – Керівник Офісу Президента України

Криклій Владислав – Міністр інфраструктури України

Кулеба Дмитро – Міністр закордонних справ України

Ляшко Віктор – заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар України

Таран Андрій – Міністр оборони України

Тимошенко Кирило – Заступник Керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради

Хомчак Руслан – начальник Генерального штабу, Головнокомандувач Збройних Сил України

Шефір Сергій – перший помічник Президента України

Шмигаль Денис – Прем'єр-міністр України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України через введеного в країні карантину до 3 квітня працюватиме в комітетах, без пленарних засідань.

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