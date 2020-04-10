Зеленський видав термінове розпорядження про єдину область без COVID-19

Вікторія Довгань Політика 13:49, 10.04.2020 Оновлено: 14:22, 10.04.2020

Президент України Володимир Зеленський розпорядився негайно звернути особливу увагу на Миколаївську область, де поки не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

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Під час наради з питань боротьби з епідемією він висловив побоювання стосовно занадто малої кількості тестувань в регіоні та їхньої якості, повідомляється на сайті глави держави.

"Ціла область у нас залишається під питанням. Ми не знаємо, скільки людей там можуть бути хворими на COVID-19, а тому не можемо оцінити ризики поширення. Негайно, просто негайно, без затримок необхідно розібратися з цим", – сказав президент.

Володимир Зеленський
Сайт президента України

Також Зеленський порушив питання фінансування медустанов у всій країні у зв'язку зі зміною системи спрямування коштів через впровадження другого етапу медичної реформи. Він наполіг на пришвидшенні забезпечення засобами захисту неопорних лікарень.

"Ми в прямому сенсі в цьому питанні боремося за життя лікарів, тому деякі процеси на шляху до забезпечення їх захистом повинні бути паралельними. Забезпечити лікарів треба терміново по всій країні", – підкреслив глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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