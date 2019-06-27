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Зеленський "вибухнув" через "демарш" Клімкіна: про що йшла мова в листі Росії

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МЗС України без узгодження з президентом Володимиром Зеленським відправив ноту Росії, в якій висловив протест через відмову звільнити полонених моряків.

Офіційний лист опубліковано на сайті відомства. Він всерйоз розлютив главу держави, який звинуватив Павла Клімкіна в тому, що "в очі не бачив" відповіді і дізнався про неї лише зі ЗМІ.

Як повідомили в прес-службі МЗС, в ноті від російських дипломатів містилася "цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

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"ВВважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною та такою, що загострює спір між Україною та Росією стосовно імунітетів військових кораблів. Про це українська сторона уже поінформувала Міжнародний трибунал з морського права", - відповіли в українському МЗС, черговий раз зажадавши від Кремля звільнити 24 полонених моряків.

Зеленський "вибухнув" через "демарш" Клімкіна: про що йшла мова в листі Росії

Клімкін і Зеленський

Клімкін і Зеленський

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, Клімкін оперативно надав публічну відповідь на критику Зеленського. За його словами, МЗС України мав повноваження направляти відповідь на російську ноту без узгодження з президентом.

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Теми
Російсько-український конфліктобмін полоненими
Особи
Володимир ЗеленськийПавло Клімкін
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ Україниполонені моряки
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Конечно, позиция (поза) Климкина- Порошенко : " Та никогда в жизни, пусть моряки сидят, а мы введем санкции" А Зеленский, по видимому, готов согласиться, лишь бы моряки были дома! Ведь Россия предложила Украине отпустить моряков и продолжить РАССЛЕДОВАНИЕ в Украине! Что плохого? Конечно, для Порошенко будет напряг, ведь он отдал приказ!
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CARGO 100
CARGO 100
Климкин, Чугункин, опять Порошенко, малость Зеленский ... Господа !!! А где Палупий?
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Bob Super
Bob Super
А Зеленский что хотел отправить ? Согласен с преследование моряков?
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