Зеленський "вибухнув" через "демарш" Клімкіна: про що йшла мова в листі Росії

МЗС України без узгодження з президентом Володимиром Зеленським відправив ноту Росії, в якій висловив протест через відмову звільнити полонених моряків.

Офіційний лист опубліковано на сайті відомства. Він всерйоз розлютив главу держави, який звинуватив Павла Клімкіна в тому, що "в очі не бачив" відповіді і дізнався про неї лише зі ЗМІ.

Як повідомили в прес-службі МЗС, в ноті від російських дипломатів містилася "цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

"ВВважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною та такою, що загострює спір між Україною та Росією стосовно імунітетів військових кораблів. Про це українська сторона уже поінформувала Міжнародний трибунал з морського права", - відповіли в українському МЗС, черговий раз зажадавши від Кремля звільнити 24 полонених моряків.

Клімкін і Зеленський obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, Клімкін оперативно надав публічну відповідь на критику Зеленського. За його словами, МЗС України мав повноваження направляти відповідь на російську ноту без узгодження з президентом.

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