Зеленський вибрав країни для Пристайка та Єльченка: де працюватимуть дипломати

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Володимира Єльченка та Вадима Пристайка Надзвичайними і Повноважними послами.

Згідно з указами, опублікованими на сайті глави держави в понеділок, 20 липня, Єльченко представлятиме Україну в Антигуа і Барбуда та на Ямайці.

Володимир Єльченко. Фото - ukraineun.org

Пристайко ж працюватиме в Сполученому Королівстві Великобританії та Північній Ірландії.

Вадим Пристайко. Фото – УНІАН

Раніше Єльченко працював на аналогічній посаді у США, а Пристайко минулого року займав посаду глави МЗС, після чого працював віце-прем'єром з європейської інтеграції.

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Як писав OBOZREVATEL, на початку літа Пристайка звільнили з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Замість нього призначили Ольгу Стефанишину.