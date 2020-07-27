Зеленський ветував закон про резерв держслужбовців: що не влаштувало

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради України Закон про "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву".

Він запропонував внести в нього низку змін, повідомили на сайті Офісу президента.

скасувати положення, якими встановлено, що суб'єкт призначення може ухвалити рішення про звільнення державного службовця з посади державної служби категорії "А" за власною ініціативою, за поданням прем'єр-міністра або відповідного міністра, або керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців із дня призначення прем'єр-міністра або відповідного міністра, або керівника центрального органу виконавчої влади.

Включити в Комісію з питань вищого корпусу державної служби представників основних державних інститутів, здатних професійно дати оцінку особи, що претендує на заміщення посади державної служби категорії "А", щодо його професійної компетентності, а саме: стратегічного бачення, глибокого розуміння стратегічних національних інтересів, здатності визначати напрями розвитку та здійснювати аналіз і оцінку проблем і перспектив сталого розвитку України, розуміти актуальність проблем і викликів у відповідній сфері суспільного і державного життя, а також здатності до реалізації амбітних реформ.

Положення, згідно з якими за рішенням суб'єкта призначення або керівника державної служби у відповідному органі осіб, яких призначено на посади державної служби шляхом відбору і укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, в разі їх відповідності обійманим посадам і виконання завдань за ключовими показниками ефективності та якості такого контракту може бути призначено на відповідні посади або переведено на рівнозначні або нижчі вакантні посади в цьому органі без обов'язкового проведення конкурсу з урахуванням терміновості призначення на відповідні посади державної служби, визначені частинами першою та другою статті 34 Закону України "Про державну службу"