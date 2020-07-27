Зеленський ветував закон про резерв держслужбовців: що не влаштувало
Володимир Зеленський.
Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради України Закон про "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву".
Він запропонував внести в нього низку змін, повідомили на сайті Офісу президента.
Що пропонує Зеленський:
скасувати положення, якими встановлено, що суб'єкт призначення може ухвалити рішення про звільнення державного службовця з посади державної служби категорії "А" за власною ініціативою, за поданням прем'єр-міністра або відповідного міністра, або керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців із дня призначення прем'єр-міністра або відповідного міністра, або керівника центрального органу виконавчої влади.
Включити в Комісію з питань вищого корпусу державної служби представників основних державних інститутів, здатних професійно дати оцінку особи, що претендує на заміщення посади державної служби категорії "А", щодо його професійної компетентності, а саме: стратегічного бачення, глибокого розуміння стратегічних національних інтересів, здатності визначати напрями розвитку та здійснювати аналіз і оцінку проблем і перспектив сталого розвитку України, розуміти актуальність проблем і викликів у відповідній сфері суспільного і державного життя, а також здатності до реалізації амбітних реформ.
Положення, згідно з якими за рішенням суб'єкта призначення або керівника державної служби у відповідному органі осіб, яких призначено на посади державної служби шляхом відбору і укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, в разі їх відповідності обійманим посадам і виконання завдань за ключовими показниками ефективності та якості такого контракту може бути призначено на відповідні посади або переведено на рівнозначні або нижчі вакантні посади в цьому органі без обов'язкового проведення конкурсу з урахуванням терміновості призначення на відповідні посади державної служби, визначені частинами першою та другою статті 34 Закону України "Про державну службу"
Однак якщо суб'єкт призначення або керівник державної служби вважають, що згадані особи не відповідають обійманій посаді, то оголошується конкурс протягом двох тижнів після скасування карантину.
"Президент України наголошує на необхідності реалізації зазначених пропозицій і розраховує на повну підтримку з боку парламенту", – зазначили на сайті ОП.
Раніше OBOZREVATEL писав, що прийнятий Верховною Радою в першому читанні законопроєкт про локалізацію, який повинен допомогти машинобудуванню України, не відповідає деяким параметрам Угоди про асоціацію з ЄС.