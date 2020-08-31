Зеленський: вас називали зеленими кнопочками, принтерами і тамадами – я пишаюся цим!

Виступаючи на з'їзді партії "Слуга народу", президент України Володимир Зеленський заявив, що пишається тим, що зробили депутати монобольшості у Верховній Раді.

Він зазначив, що минулий рік був непростим, але "ми вистояли". Президент нагадав депутатам про те, скільки було "бруду і брехні" на їхпю адресу.

"Вас називали зеленими кнопочками, шаленим принтером. Я пишаюся цим. Говорили, що до влади прийшли тамади. Щось говорили про фотографів. Все це не згадають ніколи наступні покоління. Залишаться тільки наші справи. І наш з вами результат", – сказав Зеленський.

Він також назвав партію "Слуга народу" драйвером знакових і історичних для України рішень.

Серед них Зеленський зазначив зняття депутатської недоторканність, викорінення кнопкодавства, прийняття закону про імпічмент президента, скасування мажоритарки.

За словами президента, "слуги народу" сформували уряд, не продаючи жодного портфеля, прийняли бюджет вчасно і без політичних "хотєлок", зробили українців господарями своєї землі.

Також глава держави зазначив, що Верховна Рада нинішнього скликання "поки що" далеко не все зробила, але "поки що" не заслужила і на розпуск.

"Рік тому, в перший день вашої роботи під куполом я сказав, що ця Верховна Рада точно увійде в історію України, але, правда, є два варіанти: як парламент, який зробив все, що не зробили політики за всі 28 років, або як парламент, який проіснував менше всього. Чи можна сказати, що ви вже пройшли перший шлях? Поки що ні. Але ключове, мені здається, слово "поки що". Чи можна сказати, що ви рухаєтеся до другого сценарію? Поки що також ні, слава богу. Але ключове – "поки що", – сказав Зеленський.

Також він підкреслив, що в країні така ситуація, яка дозволяє всім "бути в тонусі".

"Багато зроблено, але розслаблятися рано. Багато не зроблено. Тому також розслаблятися рано", – заявив він.

На думку президента, монобольшість партії "Слуга народу" у Верховній Раді, як і раніше існує.

"Всім, хто говорить, що монобольшість – все, що його не існує, я раджу уважно дивитися на табло, де незмінно з'являються 226, 235, 240 голосів саме від партії "Слуга народу", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 31 серпня, пройшов позачерговий з'їзд партії "Слуга народу", де представили кандидатів на посади голів обласних центрів України.

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