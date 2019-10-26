"Я ж не лох, зброю приберіть": Зеленський раптово прибув у Золоте. Відео

У суботу, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців у Золоте на Донбасі, де має відбутися розведення військ, узгоджене в Мінську.

Про це повідомляється в одному з Telegram-каналів Національного корпусу "Останній блокпост Ні Капітуляції" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На перших кадрах видно, що президента запросили сісти і за чаєм обговорити обстановку. "Ми ж гостинні", – відзначили бійці.

Зеленський раптово приїхав уЗолоте Скріншот з відео

Президент із посмішкою присів на дерево і приготувався вислухати добровольців. "Серйозна розмова про відведення і фронт", – сказано в повідомленні.

Зеленський раптово приїхав у Золоте rubryka.com

Однак далі розмова не склалася. Один із бійців на ім'я Денис запитав у Зеленського, чи планує він зустрітися з учасниками акції "Ні капітуляції", проте президент грубо відкинув пропозицію.

Між главою держави і добровольцем відбувся такий діалог:

Доброволець: По всій Україні були акції.

Зеленський: Де?

Доброволець: У Миколаєві губернатор там вийшов, щоб передати вам повідомлення, що люди, які збиралися на ці акції "Ні капітуляції", хочуть конструктивно з вами поспілкуватися. Ваші обіцянки ми всі чули. Ми б хотіли це все обговорити, не формалізувати, щоб потім не було як у Петра Олексійовича.

Зеленський: Ти зі мною хочеш формалізувати відносини?

Доброволець: Меморандуми...

Зеленський: Я з тобою?

Доброволець: Та не я з вами, а всі люди, які в цьому процесі, які вболівають за Україну.

Зеленський: Ти про що зараз? Яка капітуляція? Я прийшов, тобі сказав, зброю прибери, а ти переводиш стрілки.

Доброволець: Я вам другий момент говорю. Я вас почув і сказав...

Зеленський: Ти мені взагалі не можеш ніяких ультиматумів озвучувати. Ти мене не зрозумів. Нам зайти зброю забрати? Я не розумію, чому ми зараз закінчимо, хлопці.

Доброволець: Ми нормально спілкуємося. Ніхто вас не...

Зеленський: Не що?

Доброволець: Вам передали, що відбувалося в Україні.

Зеленський: Хто мені передав? Я ж кажу, ти мені скажи, хто.

Доброволець: Так я ж вам кажу, по Україні були акції!

Зеленський: Денисе, по Україні вчора пройшов дощ. Де акції, хто мені що передав? Говори, давай.

Доброволець: Я ж вам кажу, люди хочуть зустрічі з вами.

Зеленський: Які люди? Прізвища ти мені можеш сказати чи ні? Що ти весь час весь день...

Доброволець: Поліканов, Кухарчук... Ну це по різних областях.

Інший доброволець додав, що президентові передав лист губернатор Миколаївської області Олександр Стадник.

Зеленський: Ну він мені передав. Я прочитаю.

Доброволець: Ви ж запитали, що там було. Я вам розповідаю.

Зеленський: Послухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь, я тобі прийшов і сказав: зброю прибери. Ти мені не переводь на акції. Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводиш мене на іншу тему.

Доброволець: Яка інша тема? Ми вже з вами цей момент обговорили і я вам сказав, що ще один момент.

Зеленський: Я почув, що окей і все. Ти мені скажи "ок" і все.

Зеленський поскандалив з добровольцем Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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