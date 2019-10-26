"Я ж не лох, зброю приберіть": Зеленський раптово прибув у Золоте. Відео

У суботу, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців у Золоте на Донбасі, де має відбутися розведення військ, узгоджене в Мінську.
Про це повідомляється в одному з Telegram-каналів Національного корпусу "Останній блокпост Ні Капітуляції" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
На перших кадрах видно, що президента запросили сісти і за чаєм обговорити обстановку. "Ми ж гостинні", – відзначили бійці.
Зеленський раптово приїхав уЗолоте
Скріншот з відео
Президент із посмішкою присів на дерево і приготувався вислухати добровольців. "Серйозна розмова про відведення і фронт", – сказано в повідомленні.
Зеленський раптово приїхав у Золоте
rubryka.com
Однак далі розмова не склалася. Один із бійців на ім'я Денис запитав у Зеленського, чи планує він зустрітися з учасниками акції "Ні капітуляції", проте президент грубо відкинув пропозицію.
Між главою держави і добровольцем відбувся такий діалог:
Доброволець: По всій Україні були акції.
Зеленський: Де?
Доброволець: У Миколаєві губернатор там вийшов, щоб передати вам повідомлення, що люди, які збиралися на ці акції "Ні капітуляції", хочуть конструктивно з вами поспілкуватися. Ваші обіцянки ми всі чули. Ми б хотіли це все обговорити, не формалізувати, щоб потім не було як у Петра Олексійовича.
Зеленський: Ти зі мною хочеш формалізувати відносини?
Доброволець: Меморандуми...
Зеленський: Я з тобою?
Доброволець: Та не я з вами, а всі люди, які в цьому процесі, які вболівають за Україну.
Зеленський: Ти про що зараз? Яка капітуляція? Я прийшов, тобі сказав, зброю прибери, а ти переводиш стрілки.
Доброволець: Я вам другий момент говорю. Я вас почув і сказав...
Зеленський: Ти мені взагалі не можеш ніяких ультиматумів озвучувати. Ти мене не зрозумів. Нам зайти зброю забрати? Я не розумію, чому ми зараз закінчимо, хлопці.
Доброволець: Ми нормально спілкуємося. Ніхто вас не...
Зеленський: Не що?
Доброволець: Вам передали, що відбувалося в Україні.
Зеленський: Хто мені передав? Я ж кажу, ти мені скажи, хто.
Доброволець: Так я ж вам кажу, по Україні були акції!
Зеленський: Денисе, по Україні вчора пройшов дощ. Де акції, хто мені що передав? Говори, давай.
Доброволець: Я ж вам кажу, люди хочуть зустрічі з вами.
Зеленський: Які люди? Прізвища ти мені можеш сказати чи ні? Що ти весь час весь день...
Доброволець: Поліканов, Кухарчук... Ну це по різних областях.
Інший доброволець додав, що президентові передав лист губернатор Миколаївської області Олександр Стадник.
Зеленський: Ну він мені передав. Я прочитаю.
Доброволець: Ви ж запитали, що там було. Я вам розповідаю.
Зеленський: Послухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь, я тобі прийшов і сказав: зброю прибери. Ти мені не переводь на акції. Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводиш мене на іншу тему.
Доброволець: Яка інша тема? Ми вже з вами цей момент обговорили і я вам сказав, що ще один момент.
Зеленський: Я почув, що окей і все. Ти мені скажи "ок" і все.
Зеленський поскандалив з добровольцем
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про досягнення домовленостей із розведення військ у Петрівському і Золотому першим повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу.
Відведення військ відбудеться в рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра". Після розведення сил очікується проведення виборів в ОРДЛО.
Раніше розведення військ, а також демонтаж укріплених позицій відбулися в Станиці Луганській.
У Міноборони назвали умову відведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів.
Жителі Донбасу в паніці і не підтримують відведення українських військ, яке погодили на переговорах у Мінську.
7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що відведення сил в районі Петрівського і Золотого на Донбасі відкладено, оскільки були порушення перемир'я.
16 жовтня Зеленський офіційно підтвердив, що Київ чекатиме 7 днів тиші і тільки тоді почне виведення військ.
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