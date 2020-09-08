Зеленський в Житомирі "політав на космольоті". Фото

Юрій Сергієнко Політика 00:48, 9.09.2020 Оновлено: 00:53, 9.09.2020

Президент України Володимир Зеленський здійснив політ на симуляторі космольота під час свого візиту в Житомирську область.

Перебуваючи в Житомирі, глава держави 8 вересня відвідав Музей космонавтики імені Корольова, повідомляється на сайті Офісу президента (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Глава держави ознайомився з історією космонавтики та унікальними експонатами музею. Зокрема, Володимир Зеленський особисто здійснив політ на симуляторі космольота", – йдеться в повідомленні.

Зеленський відвідав Музей космонавтики в Житомирі.
Фото Офісу президента

Під час спілкування з персоналом, президент подякував за збереження цього простору, який відомий не тільки в Україні, а й за кордоном.

Також президент заявив, що підписав 8 вересня він підписав указ про присвоєння музею статусу "Національний".

"Це цінність, історія. Видатні люди з вашого краю багато зробили, щоб Україна і українці були в космосі", – підкреслив Зеленський.

Зеленський здійснив політ на симуляторі космольота в Житомирі.
Фото Офісу президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час поїздки до Дніпропетровської області Володимир Зеленський зробив символічний перший удар по м'ячу в першому поєдинку попереднього раунду Кубка України між "Кривбасом" і "Черкащиною".

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