"Зеленський у центрі бійки": соратник Горбачова попередив президента

Російський політолог, історик, соратник президента Радянського Союзу Михайла Горбачова Віктор Мироненко заявив, що Україна опинилася в центрі "скандалу" в політикумі США.

Президенту України Володимиру Зеленському він порекомендував "не втручатися в цю бійку", – сказав він у блозі OBOZREVATEL.

Коментуючи останні звинувачення президента США Дональда Трампа в тиску на президента України і загрозу імпічменту, він зауважив: "У США справді назрів дуже серйозний конфлікт між двома провідними партіями – Демократичною і Республіканською". На думку політика, ця криза в Штатах – "дуже неприємна штука".

Дональд Трамп, Володимир Зеленський

"Точно так само дуже неприємно те, що волею випадку і, мабуть, в силу особистих якостей президента США, Україна опинилася в центрі цього скандалу", – визнав Мироненко.

Разом з тим він зауважив: в інтересах України "ні з ким не сваритися", а в цьому конфлікті займати стриману позицію.

"Я не знаю вашого президента, але я б на його місці не став цього коментувати. "Була розмова, про це багато говорили, і я не буду коментувати ці обставини в силу того, що за мною стоять інтереси країни, які я маю охороняти". Я думаю, що втручатися в цю бійку і будь-якому разі не варто, тому що її результат у США цілковито непередбачуваний", – резюмував Мироненко.

Як писав OBOZREVATEL, 25 вересня Білий дім опублікував розшифровку скандальної розмови, яка відбулася між президентами США й України і призвела до початку процедури імпічменту. Зеленський зізнався, що ще на початку літа 2019 року побоювався можливого тиску з боку Трампа.

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