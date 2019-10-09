"Зустріч" Зеленського з бізнесменом-мафіозі: в ОПУ дали відповідь

Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрічався не тільки з главою держави Дональдом Трампом, а й із кримінальним авторитетом Семом Кисліним.

Про це повідомляє The Insider. Саме Кисліна, який співпрацює з українською і російською організованою злочинністю, назвали однією з ключових фігур, які поєднали команду Трампа і Зеленського. В Офісі президента офіційно спростували інформацію про цю зустрічі.

За даними ЗМІ, чоловік був зацікавлений у тому, щоб розправитися з експрезидентом Петром Порошенком і повернути свої українські активи, заарештовані під час антикорупційних розслідувань.

За інформацією джерел видання, Кислін був присутній у місці проведення першої зустрічі із президентом України в готелі "Паркер". Також він став організатором другої зустрічі, яку провели люди Зеленського в ресторані "Російська чайна". Вона була таємною.

Кислін і Зеленський The Insider

"Це була просто зустріч з питань бізнесу, інвестицій зі США в Україну і, навпаки, інвестицій українців у нерухомість у Штатах. Сем Кислін зводив людей, казав, мовляв, тобі треба поговорити з тим-то, а тобі – з тим, мої пропозиції варто надсилати такій-то людині", – пояснює джерело The Insider.

Конгрес США викликав Сема Кисліна для надання свідчень разом із Львом Парнасом та Ігорем Фруманом. Вважається, що ці американські громадяни українського походження торік влаштували зустрічі між Джуліані та високопоставленими прокурорами України, щоб почати розслідування щодо сина Джо Байдена.

"У 2014 році Кислін купив кіпрську компанію Opalcore Ltd за $8 млн за дисконтом. На її рахунках в українських банках розміщувалися бонди-облігації, вартістю $20 млн, вони перебували під арештом. Разом із відсотками набігло приблизно $23 млн доларів. Але грошей він не отримав – ці кошти були конфісковані за вироком Краматорського суду у справі Януковича. Поки Порошенко був у владі, Кислін мовчав, а тепер, налагодивши завдяки діаспорі зв'язок із Зеленським, різко активізувався", – зазначають журналісти.

У серпні в Києві Кислін зустрічався з Дмитром Крючковим – фігурантом кримінальної справи про привласнення "Запоріжжяобленерго" і заподіяння шкоди Україні в розмірі 346 млн гривень, відкритої НАБУ.

Кислін і Крючков The Insider

"Потрапляння в кадр не випадкове, це у Крючкова і Кисліна була зустріч, вийшовши з якої Сем вирішив похизуватися перед журналістами", – розповіло виданню джерело в Києві, близьке до слідчих органів.

За даними журналістів, тепер Кислін намагається використовувати одночасно і "лояльність Зеленського, і пропагандистську машину Кремля".

Він є засновником компанії Trans Commodities у США і уродженцем Одеси на ім'я Семен.

"ФБР пов'язує його з покійним Іваньковим (Япончиком) із Сонцевського ОЗУ та братами Михайлом і Львом Чорними (Ізмайлівське ОЗУ). Ім'я Кисліна спливло на суді Михайла Чорного проти Олега Дерипаски в Лондоні. Суд прийшов до висновку, що свій бізнес із торгівлі з Росією через Trans Commodities той вів завдяки контактам Чорного. Племінника Кисліна (Арнольда Кисліна) також звинувачували в рейдерських захопленнях підприємств Ізмайловським ОЗУ і хабарах російським чиновникам (позов до США проти нього з цими звинуваченнями подали підприємці Михайло Живіло та Джалол Хайдаров)", – дізналися в ЗМІ.

Кисліна також називають соратником Рудольфа Джуліані, який є радником Трампа.

Зеленський і Кислін The Insider

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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