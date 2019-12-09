Зеленський у Парижі домовився про новий "нормандський саміт": названо дату зустрічі

Лідери країн "нормандської четвірки" [Україна, Франція, Німеччина, Росія] проведуть іще одну зустріч протягом чотирьох місяців.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон за підсумками переговорів у Парижі 9 грудня. Канцлерка Німеччини також підтвердила це рішення.

Також лідери "нормандської четвірки" погодилися з необхідністю провести обмін полоненими до кінця 2019 року за формулою "всіх на всіх".

Було підтверджено, що "нормандська четвірка" буде базувати свою роботу на Мінських угодах.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський і Путін також провели двосторонні переговори та спілкувалися тет-а-тет близько 10 хвилин. При цьому на "нормандському саміті" український президент не потиснув руку агресору.

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