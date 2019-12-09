Головна Новини
10 грудня • оновлено в 01:27
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський у Парижі домовився про новий "нормандський саміт": названо дату зустрічі

1.5т
Читати матеріал російською

Лідери країн "нормандської четвірки" [Україна, Франція, Німеччина, Росія] проведуть іще одну зустріч протягом чотирьох місяців.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон за підсумками переговорів у Парижі 9 грудня. Канцлерка Німеччини також підтвердила це рішення.

Також лідери "нормандської четвірки" погодилися з необхідністю провести обмін полоненими до кінця 2019 року за формулою "всіх на всіх".

Новини
Зеленський і Путін підпишуть "Мінськ-3"? Спливли гучні подробиці "нормандської зустрічі"

Було підтверджено, що "нормандська четвірка" буде базувати свою роботу на Мінських угодах.

Зеленський у Парижі домовився про новий "нормандський саміт": названо дату зустрічі

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський і Путін також провели двосторонні переговори та спілкувалися тет-а-тет близько 10 хвилин. При цьому на "нормандському саміті" український президент не потиснув руку агресору.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Путін Еммануель Макрон Ангела Меркель Володимир Зеленський
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
3
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги