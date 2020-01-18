Зеленський в Омані вирішував із Росією долю Донбасу – Піонтковський

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Оман провів із російською стороною перемовини по ОРДЛО. Можливо, там був присутній навіть помічник президента РФ Володимира Путіна В'ячеслав Сурков.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський політолог Андрій Піонтковський. Він навів низку аргументів на користь версії, що Зеленський вирішував в Омані справи з Росією (повний текст інтерв'ю читайте тут)

"Вони ще прокололися з літаком Медведчука. Переговори щодо подальшого приєднання до ОРДЛО в Омані були. Чи був там Сурков – не знаю. Може, і був, хоча в той час він більше займався Абхазією. Потім президент не може відзвітувати про своє перебування, літак Медведчука... На 100% я впевнений, що перемовини йшли і кореспондувалися з тим, що відбувалося на той час у Москві. Меркель, зрозуміло, була в курсі справи", – сказав Піонтковський.

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За його словами, Путін поставив Зеленського на лічильник і призначив йому наступну "стрілку" на квітень 2020 року.

"До того часу він повинен реалізувати підписані в Парижі угоди, а саме, провести через Раду і навіть внести в Конституцію пропозицію про особливий статус Донбасу і про проведення виборів на окупованих територіях. Шлях вже обраний, він повільний, щоб не сильно турбувати публіку. В цьому світлі гіпотеза про зустріч Зеленського з Сурковим в Омані здається досить імовірною", – підкреслив Піонтковський.

Відзначимо, що таку ж версію з посиланням на джерело в Офісі президента напередодні озвучила позафракційна народниа депутатка Ганна Скороход.

"Згідно з інсайдерською інформації з Офісу президента, яку мені надали, і я зараз не маю підстав їй не довіряти, дійсно, Зеленський зустрічався з Сурковим. І чому Оман? Тому що Сурков – під санкціями. Все. Про що говорили, до чого прийшли – мені невідомо", – заявила Скороход на "Прямому".

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