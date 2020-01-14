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14 січня • оновлено в 13:36
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Зеленський в Омані: Медведчук сказав, хто був у скандальному літаку

9.3т
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Народний депутат від "Опозиційного платформи - За життя" Віктор Медведчук розповів, що на приватному літаку в Оман та Росію літала його донька зі своєю сім'єю.

Про це політик повідомив "Радіо Свободі".

"Я користуюся цим літаком відповідно до угоди, яка в мене підписана з оператором на авіаперевезення, іноді я використовую цей літак. Щодо перебування цього літака в Омані, то я можу сказати так, дійсно, він 7 січня був в Омані, 8-го він вилетів в Москву. Він в даному випадку перевозив сім’ю моєї старшої доньки (Ірини – Ред.). І більше на борту цього літака ні на шляху до Оману, ні на шляху з Оману до Москви, крім сім'ї моєї дочки, нікого не було", – розповів він.

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Тимур Григоренко
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Брыхло
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Гоша Злой
Гоша Злой
не верю!
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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
Брешет чаще чем дышит.
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