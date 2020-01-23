Зеленський в Ізраїлі: міжнародник розповів, які очікування від зустрічі з Путіним

Навіть якщо зустріч президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна в Ізраїлі відбудеться, вона буде короткою і нерезультативною.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV експерт із питань міжнародної політики Українського інституту аналізу та менеджменту політики (УІАМП) Володимир Воля. За його прогнозами, візит Зеленського в Ізраїль навряд чи призведе до якихось конкретних рішень.

"У кожного (Зеленського і Путіна. – Ред.) – своя щільна програма. Думаю, що повноформатні переговори між президентами України та Росії в такій ситуації неможливі", – пояснив експерт.

Більш вірогідним форматом він назвав короткі консультації. "Як кажуть, "на ногах зустрілися". 15-20 хвилин вони можуть посидіти, поговорити", – припустив Воля.

За його словами, в рамках такої зустрічі Зеленський і Путін можуть "обмінятися думками" з приводу Донбасу, звільнення кримських татар тощо, однак результативність таких переговорів буде невисокою.

"Коли зустрічаються глави держав, вони можуть поставити крапку в дискусіях з приводу якогось суперечливого питання. Але крапку можна поставити тільки після того, як на технічному рівні (все погоджено. – Ред.). Коли ми бачимо, що "зустрілися президенти двох держав і вирішили..." Ні! Вони лише офіційно підтвердили раніше досягнуті рішення", – уточнив він.

"Якщо зустріч Зеленського і Путіна буде, то я не думаю, що від цієї зустрічі будуть якісь результати", – резюмував міжнародник.

Також Воля порадив не чекати якихось надзвичайних рішень від зустрічей Зеленського з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху чи президентом Реувеном Рівліном.

"Чи будуть результати у вигляді якихось позитивних рішень з точки зору українсько-ізраїльських відносин – це питання. Поки ці зустрічі виглядають як політичний обмін думками з різних питань. Багато в чому цей візит до Ізраїлю виглядає так: форум (Всесвітній форум пам'яті Голокосту, присвячений 75-й річниці визволення концтабору Аушвіц. – Ред.) найперше, а всі ці зустрічі йдуть як доповнення", – зазначив він.

Зеленський прилетів до Ізраїлю після форуму в Давосі president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 січня президент України Володимир Зеленський прибув до Ізраїлю для участі у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту. Однак пізніше Зеленський повідомив, що він і вся українська делегація віддали свої місця на форумі тим, хто пережив Голокост, однак не зміг потрапити на захід через обмежену кількість місць.

Водночас із візитом до Ізраїлю прилетів і російський президент Володимир Путін. Раніше в Офісі Зеленського заявили, що зустріч президентів України і Росії на форумі не запланована, але може відбутися.

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