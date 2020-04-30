Зеленський "в долі"? Крюкова вказала на нюанси в скандалі з вантажами з Китаю та "Епіцентром"

Скандал із медичним вантажем із Китаю поставив президента України Володимира Зеленського в дуже незручне становище.

У цьому винне оточення глави держави, розповіла в ефірі українського телеканалу журналістка Світлана Крюкова.

"Оточення президента поставило його в дуже незручне становище. Люди, які пишуть йому тексти для виступу або відеороликів, і люди, які займаються організацією цих літаків, подальшою долею товарів, які перевозили на цих літаках, – це абсолютно різні особи, які між собою не спілкуються. І це найкращий варіант. Найгірший, якщо президент у долі та в темі, і, очевидно, має від цього якусь комерційну вигоду", – зазначила вона.

Скандал із вантажем із Китаю

За словами Крюкової, в Офісі президента поки не дали чіткого коментаря щодо цього.

"Коли мова заходить про комерційний товар і конкретний фінансовий прибуток комерційних мереж, завжди в цьому є якийсь лобіст і є інтересант. Мені дуже цікаво, чи бере участь президент у цих схемах. Найголовніше, що зараз ОП і його представники дуже невиразно намагаються вийти з цієї ситуації. А ситуація в тому, що нам спершу подавали всі ці історії як глобальний порятунок", – додала журналістка.

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